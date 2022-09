Studenten proberen elkaar schaakmat te zetten in Antwerpen: ‘Dit is topsport’

Twee weken voor hun academiejaar nemen in Antwerpen zo’n 160 internationale studenten in Antwerpen deel aan de World University Championship Mind Sports 2022. Op het programma: schaken en bridge. ‘Dit is topsport, alleen erkent België het niet zo.’

Gefronste wenkbrauwen, zenuwachtig neuspulken en een hand die als een kommetje maar over zijn kin blijft schuiven. Natuurkundestudent Mahlangu Sella (21) ziet midden in de schaakpartij de bui al hangen. Zijn tegenstander zit er onbeweeglijk, zeg maar ijzig kalm, bij. “Ja, ik wist dat ik het aan het verprutsen was”, geeft Sella achteraf wat stuurs toe. Zijn opponent, ingenieursstudent Martin Nica (20), legt met een relativerende grijns een hand op zijn schouder.

Beiden maken deel uit van het vierkoppige Zuid-Afrikaanse team dat samen met 19 andere landen sinds begin deze week in de lokalen van de Universiteit Antwerpen deelneemt aan het WK denksport voor studenten.

71 studenten uit 15 landen schuiven er aan voor het schaken, 88 atleten uit 11 landen voor de Duplicate-bridgecompetitie, een competitievariant op het klassieke spel waarbij iedereen dezelfde kaarten krijgt. De internationale competitie duurt een week en landen nemen er deel als team.

Risico of kans

Meteen bij binnenkomst in het Hof van Liere wordt duidelijk dat dit geen vrijblijvend studentenonderonsje is. Spelers uit Singapore, Iran, Polen of Frankrijk betreden zowel de bridge- als schaakzalen in officiële trainingspakken alsof ze meedoen aan de Olympische Spelen.

“Dit ís een serieus toernooi”, verduidelijkt UA-Event Manager Nils Van de Velden (42). “Dit kampioenschap wordt georganiseerd door FISU. Wat de FIFA is voor de internationale voetbalbond, is de FISU voor de internationale studentensport. Zij organiseren heel wat sportcompetities met tweejaarlijkse wereldkampioenschappen.”

Eerder werd het WK schaken en het WK bridge apart georganiseerd, deze keer smolten beide voor het eerst samen. Dat is veel werk, luidt het, maar het succes liet zich al snel gevoelen. “We verwerkten zo’n 250 accreditaties van zowel atleten, vrijwilligers als internationale scheidsrechters. En tweederde van de schaakspelers heeft een hoge wereldranking of zelfs een titel.”

Prijzengeld valt er niet te verdienen. “Maar het schaakevent is een FISU-rated toernooi dat de internationale ranking van de spelers kan beïnvloeden. Het is voor hen dus een risico of een kans.”

Niet erkend

Een wereldkampioenschap als dit is onderhevig aan strenge officiële regels, en dus zijn ook heel wat internationale arbiters present. De hoofdscheidsrechter bij bridge komt uit Polen, voor het schaken werd Geert Bailleul ingeschakeld, de enige internationale arbiter categorie A in België.

“Om valsspelen tegen te gaan wordt iedere speler gecheckt op smartphones en uurwerken. Die zijn verboden op dit soort officiële toernooien. Bovendien wordt elke partij gelivestreamd met een vertraging van 15 minuten. Het risico is te groot dat ergens ter wereld iemand op een gesofisticeerde manier in contact staat met een speler.”

Bailleul breekt een lans voor de schaaksport. Hij ergert zich al jaren aan het feit dat België schaken niet als topsport erkent. Dat heeft gevolgen. “Een carrière maken als schaker is hier quasi onmogelijk. Talentvolle schakers moeten kiezen voor een diploma of een schaakcarrière. Ze schrijven zich voor zes, zeven jaar in op de unief, maar tussen 18 en 25 is hun groeipotentieel net het grootst.”

Uitzonderingen bevestigen de regel. “Een schitterend voorbeeld in ons land is de nu zestienjarige Daniel Dardha. Op zijn vijftiende werd hij de jongste Vlaamse schaakgrootmeester ooit en nam hij de beslissing de wereld rond te reizen om zich verder te ontwikkelen.” Dat huidig wereldkampioen Magnus Carlsen grootmeester werd op zijn zestiende, en ex-wereldkampioen Garry Kasparov op zijn zeventiende, bewijst zijn punt. “Zo iemand moet ondersteund worden. Het BOIC erkent schaken als een sport, onze overheid niet.”

Morgen worden de prijzen bekendgemaakt. Gistermiddag stonden bij bridge Polen, Duitsland en Frankrijk op kop. Bij schaak waren dat Polen, Iran en Duitsland. Drie landen die schaken als topsport erkennen, wil ik nog weten? Het gezicht van Geert Bailleul spreekt boekdelen.