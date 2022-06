Studenten over de ‘knip’ in het hoger onderwijs: ‘De maatregel is te extreem voor wat Weyts ermee beoogt’

Chloë Marckx (21) volgt derde bachelor lerarenopleiding (Odisee Hogeschool) en legde net een examen uit het eerste jaar af: ‘Kan een serieuze klap zijn’

“Ik legde vorige week het examen van het eerstejaarsvak wiskunde af. Ik zou het nooit zover gebracht hebben moest die maatregel bestaan. Ik zit eigenlijk perfect op schema, alleen met wiskunde heb ik het altijd al moeilijker gehad. Dat ik het examen online en in volle coronatijd moest doen, maakte het er niet gemakkelijker op. Maar daardoor wil ik mezelf juist meer smijten. Ik denk dat het veel studenten die er eigenlijk wel voor willen gaan, zal afschrikken.

“Ze hebben op mijn stage ook nooit een probleem gemaakt van het feit dat ik nog een vak meeneem. Ze vonden dat voor één vak niet storend, gewoon een onderdeel van hoe de hogeschool werkt. Als dat voor meerdere vakken is, begrijp ik het wel al meer. Starttoetsen, zoals de regering voorstelt, vind ik op zich wel een goede manier om voor mezelf te weten waarop ik moet letten. Ze mogen gewoon niet bindend gemaakt worden.

“Studeren is niet goedkoop. Zeker niet voor studenten die het zelf moeten betalen. Als je dan twee jaar studeert en je krijgt ineens te horen dat je een andere opleiding moet doen, is dat ook financieel een serieuze klap. Mezelf kennende zou ik ook heel emotioneel hebben gereageerd. Veel mensen zitten in deze richting omdat het echt hun droom is leerkracht te worden. Als je droom je ineens ontnomen wordt, voel je de grond wel echt onder je voeten wegzinken.”

Chloë Marckx. Beeld Wouter Van Vooren

Tim Spee (24) zit gedeeltelijk in de derde bachelor rechten (UAntwerpen): ‘Er is al een goed systeem’

“Ik heb deze kerstperiode mijn vak uit het eerste jaar gehaald, politicologie. Nu ben ik er dus eindelijk vanaf. Maar met de nieuwe regeling had ik eigenlijk niet verder rechten kunnen studeren. Terwijl ik wel een van vertegenwoordigers ben van de rechtenstudenten aan de UAntwerpen. Ik ken de organisatie en ik ken de vakken. Ik kan gewoon niet supergoed studeren.

“Mijn universiteit heeft eigenlijk al een vrij goed systeem om de studievoortgang te bewaken. Als je twee jaar op rij niet slaagt voor 60 procent van je studiepunten, wordt je inschrijving geweigerd. Maar je kunt wel een gesprek aanvragen waarin je je persoonlijke situatie uiteen kunt zetten. Ik vind het angstaanjagend dat dat voor zover ik weet bij de nieuwe maatregel niet mogelijk zal zijn. Je staat automatisch voor een rood licht.

“De persoonlijke levenssituatie van de student wordt hier weer niet bekeken. Er wordt enkel gekeken naar het studentennummer. Met zo’n algemene maatregel ga je heel veel jonge studenten die het land in de toekomst moeten dragen kansen ontzeggen. Zeker nu: door corona hebben ze al minder kunnen studeren en heus wel wat achterstand opgelopen.

“Het is logisch dat je niet eeuwig kunt ‘aanmodderen’. Maar deze maatregel is te extreem voor wat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) ermee beoogt. Ik heb zelf in juni vorig jaar, na afloop van de lockdowns, door stress tinnitus opgelopen. Ik sliep niet, al mijn concentratie was weg. Mijn hele examenmaand is toen in het water gevallen. Ik kon niets meer. Als die regel toen van kracht was geweest, was het gedaan met rechten voor mij.”

Tim Spee. Beeld Bob Van Mol

Anouk Moerman (21) ligt perfect op schema in de derde bachelor psychologie (UGent): ‘Eerder ontmoedigend dan hulpmaatregel’

“Ik vind het geen goede maatregel. Ik snap niet waarom het een verbetering zou zijn. Er zijn al genoeg beperkingen voor studenten die vakken moeten meenemen, zoals bindende voorwaarden. Dit moet er niet nog een keer bij. Ik denk dat er veel studenten zijn die zich daardoor extra opgejaagd voelen. Ik vind het eerder ontmoedigend en bestraffend dan dat je het als een hulpmaatregel kunt zien.

“Meer begeleiding, zoals die waarin de Vlaamse regering wil voorzien, kan nooit kwaad. Ik ben zelf twee jaar verantwoordelijke studie geweest in mijn studentenkring en heb nauw samengewerkt met de begeleiders. Het aanbod is er wel, maar ik denk dat het grootste probleem is dat mensen die stap zelf niet durven te zetten. Enkel op dat vlak zou er dus nog iets kunnen veranderen.

“De regering wil ook toelatingsproeven invoeren voor alle opleidingen. Ik ging oorspronkelijk voor een dansopleiding gaan, maar heb uiteindelijk toch voor psychologie gekozen. Toen ik aan mijn buitenlandse dansdocenten uitlegde dat ik daarvoor geen test moest afleggen, vonden zij dat heel speciaal. Maar ik vind dat wel iets moois aan onze universiteiten, dat iedereen die kans krijgt. Ik zou het jammer vinden moest dat verdwijnen.”