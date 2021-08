Studenten krijgen hoop: vanaf september voltijds contactonderwijs in Vlaams hoger onderwijs

Het was de expliciete bedoeling van het hoger onderwijs om komend academiejaar in code groen te starten. Dat wil zeggen dat aula’s en leslokalen weer op volledige capaciteit gebruikt kunnen worden.

Dat wordt nu opnieuw bevestigd: voltijds contactonderwijs is mogelijk voor alle studenten, laat minister Weyts weten na overleg met vertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen en experts. “Voor de universiteiten is het alvast de intentie om dat te doen, met uitzondering van de hogeronderwijsinstellingen in Brussel, waar we de situatie blijven monitoren”, zegt Luc Sels, KU Leuven-rector en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). “Voor de KU Leuven betekent dit dat we kunnen doen wat we van plan waren: starten in code groen, met volledige campuscapaciteit.”

Ook aan de UGent is dat het plan. “We gaan voor maximaal contactonderwijs en zullen onze on-campuscapaciteit volledig benutten”, zegt rector Rik Van de Walle. “Gelet op de huidige corona-indicatoren en de vaccinatiegraad in Vlaanderen heb ik daar zelf nadrukkelijk voor gepleit tijdens het overleg met de minister. Het is belangrijk dat beperkende maatregelen alleen worden aangehouden als dat echt noodzakelijk is. Als versoepelen verantwoord is, dan moeten we dat doen.”

BRUSSEL

Omdat de epidemiologische situatie in Brussel slechter is dan in Vlaanderen en omdat de vaccinatiegraad er lager ligt, wordt daar de kat nog even uit de boom gekeken. Met de huidige cijfers zijn volle aula’s er in elk geval niet mogelijk. De VUB laat alvast weten verschillende initiatieven te nemen om de vaccinatiegraad in Brussel op te krikken, zoals vaccinatiepunten inrichten op haar campus.

Dat betekent niet dat de universiteiten en hogescholen hun online inspanningen volledig stopzetten. Waar mogelijk is het nog altijd de bedoeling lessen online te streamen of opnames achteraf te verspreiden. “Zo kunnen studenten die een medisch risico lopen of studenten die zich nog onzeker voelen om in een aula te zitten die vakken van thuis volgen”, zegt Sels.

Of studenten een mondmasker moeten dragen tijdens de les is nog niet duidelijk.

