Studenten drinken minder, maar gebruiken (iets) meer cannabis: ‘Koffiedik kijken hoe dit zal evolueren’

De coronacrisis had een duidelijke impact op het middelengebruik van Vlaamse studenten. Waar de gemiddelde student in 2017 nog dertien glazen per week dronk, daalde dat vorig jaar tot negen glazen per week. Dat blijkt uit een bevraging van meer dan 33.000 studenten door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).

“Op dit moment lijken de cijfers voor alcohol een stap in de goede richting – maar met de cafés op slot (ten tijde van de bevraging waren de coronamaatregelen nog van kracht, TB) is dat niet verwonderlijk”, zegt Katleen Peleman, directeur van het VAD. “Nu het studentenleven weer iets normaler verloopt, zal het gebruik vermoedelijk ook weer toegenomen zijn.”

Het gros van de studenten gaat doorgaans verstandig om met middelen, luidt het. Toch heeft ongeveer een op de drie studenten een verhoogd risico op probleemgebruik. De kotstudenten drinken bovendien meer dan de studenten die nog thuis wonen.

Van de studenten die het afgelopen jaar alcohol dronken, deed 25 procent ook maandelijks of vaker aan bingedrinken, waarbij jongeren in korte tijd grote hoeveelheden alcohol drinken. De studenten zelf denken dat het er erger aan toegaat. Vijf op de tien vermoeden dat de doorsnee mannelijke student wekelijks bingedrinkt. In werkelijkheid is dat 10 procent. Bij vrouwen zien we een vergelijkbaar beeld: vier op de tien denken dat een vrouwelijke student wekelijks bingedrinkt, maar in realiteit deed slechts 5 procent dat.

“Heel wat studenten overschatten sterk het bingedrinken bij hun medestudenten”, stelt het VAD in haar rapport. “Deze overschatting draagt er mogelijk oe bij dat ruim een kwart van alle studenten het moeilijk vindt om iets non-alcoholisch te bestellen of te vragen op een studentikoze activiteit.”

Cannabisgebruik in de lift

Terwijl het alcoholgebruik daalde, grepen meer Vlaamse studenten naar cannabis. In 2017 had 24 procent wiet gerookt, in 2021 steeg dat licht tot 27 procent. Daarbij hoort wel een kanttekening: regelmatig gebruik van cannabis komt niet zo vaak voor. Zo’n 8 procent van de studenten gebruikte tijdens de lesperiodes minstens één keer per week cannabis.

Daarnaast ligt het gebruik van andere drugs een stuk lager dan dat van cannabis. Al steeg het gebruik van sommige middelen licht. Xtc en cocaïne zijn daarin de meest gebruikte middelen, met respectievelijk 8 procent en 5 procent van de respondenten die hebben gebruikt. Het regelmatig gebruik van stimulerende en kalmerende medicatie is daarentegen wel sterk toegenomen in vergelijking met 2017. Wellicht omwille van de coronapandemie, vermoeden de onderzoekers.

Inzetten op preventie

De onderzoekers peilden ook naar het mentaal welbevinden van de studenten. Het VAD noemt het ‘zorgwekkend’ dat vier op de tien psychische klachten rapporteren. Volgens het expertisecentrum zaten de coronamaatregelen daar hoogstwaarschijnlijk voor iets tussen. Het zou ook een mogelijke verklaring zijn voor het regelmatiger gebruik van psychoactieve medicatie bij sommige studenten.

“Het blijft daarom nodig om in te zetten op preventieve maatregelen rond middelengebruik voor studenten,” zegt Peleman. “We zagen in 2021 lichte stijgingen bij illegaal middelengebruik, en een aantal studenten zijn regelmatiger stimulerende medicatie gaan gebruiken. Hoe dat na corona verder zal evolueren, is koffiedik kijken.”