Student overleden tijdens studentendoop in Waalse Gedinne, doodsoorzaak nog niet duidelijk

De jongeman, geboren in 2002, is overleden tijdens een grote studentendoop in de Waalse gemeente Gedinne. Er waren in totaal bijna 300 jongeren aanwezig. Het labo en de wetsdokter zijn ter plaatse geweest. “Het onderzoek is volop aan de gang”, vertelt de procureur des Konings Vincent Macq. De precieze doodsoorzaak is op dit moment nog niet bekend.

Dinsdag wordt een autopsie uitgevoerd.

Later meer.