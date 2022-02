Strenge Italiaanse coronaregels leiden niet tot protest, maar wel tot levendige handel in QR-codes

Vaccinaties in een siliconen neparm, vervalste positieve tests of gefabriceerde QR-codes: in Italië is de druk om een vaccinatie- of herstelbewijs te hebben steeds groter, en groeit de creativiteit en bereidheid tot fraude van antivaxers net zo hard mee.

Zo werden in Noord-Italië vijftig testpunten gesloten waar bezoekers makkelijk wegkwamen met een populaire truc: één besmette antivaxer loopt meerdere apotheken af voor positieve tests, die hij telkens op een andere naam laat zetten. Zo bezorgt hij al zijn vrienden het gewilde herstelbewijs.

Ook minder sluwe vormen van fraude zijn veelgehoord – van het omkopen van apothekers voor een nep-positief resultaat tot een door whizzkids gegenereerde QR-code. Volgens dagblad La Repubblica kost die op de zwarte markt tussen de 250 en 500 euro per persoon, al zijn er wel familiekortingen.

Dat is veel geld, maar in Italië is de QR-code meer dan een gemak: sinds 1 februari is bijna niets meer mogelijk zonder de zogeheten green pass. Op de werkplek, bij de bank, in winkels en op postkantoren moet je een 3G-bewijs hebben, en op veel plekken – horeca, musea, maar ook het openbaar vervoer – volstaat alleen een vaccinatiebewijs inclusief booster of recente genezing. Vanaf 15 februari zijn 50-plussers verplicht zich in te laten enten, ook om te mogen werken.

Gebrek aan grootschalig protest

Verreweg het grootste deel van het land heeft zich laten vaccineren. 89 procent van de bevolking ouder dan vijf jaar heeft minstens één dosis gehad. Toch acht de voorzichtige gezondheidsminister Roberto Speranza de regels nog steeds noodzakelijk. Niet omdat ze zo effectief zijn in het voorkomen van besmettingen, maar om het vaccinatiepercentage verder omhoog te krijgen.

Het beleid leidt in Italië niet tot grootschalig protest, zelfs niet nu er op aandringen van de EU een opmerkelijke uitzondering voor toeristen is gekomen. Zij mogen zonder booster testen voor toegang, terwijl Italianen geen andere mogelijkheid krijgen dan het halen van de derde prik. Maar het gebrek aan protest betekent niet dat iedereen de regels prima of proportioneel vindt. Uit peilingen blijkt dat een derde van de bevolking het coronatoegangsbewijs liever vandaag dan morgen zou afschaffen.

Een even hoog percentage stemt er overigens juist voor het toegangsbewijs voor onbeperkte tijd in stand te houden ‘om iedereen te overtuigen zich te laten vaccineren’. Maar ook voor volledig gevaccineerden heeft het QR-beleid nog ingrijpende gevolgen. Als je positief test op corona, wordt je green pass namelijk gedeactiveerd. Activatie volgt pas weer na een officiële negatieve test.

Die mag op zijn vroegst zeven dagen na de positieve test plaatsvinden – maar alleen al het wachten op een plek voegt daar soms een aantal dagen aan toe. Bovendien is er het risico dat de uitslag na een week nog positief is, waarna steeds pas na een extra week isolatie een herkansing volgt om je te ‘negativiseren’ (inmiddels een ingeburgerd Italiaans werkwoord).

Duizelingwekkende complexiteit

In het verleden leidde het beleid regelmatig tot ellenlange isolatieperioden, van wel vijf of zes weken. Inmiddels is het maximum ingesteld op drie weken, maar daarna is het vaak nog maar de vraag wanneer de zo noodzakelijke QR-code, je ticket tot het openbare leven, weer geldig is. Door trage verwerking van testresultaten kunnen daar soms nog eens dagen extra overheen gaan.

De regels zijn dus niet alleen streng, maar de uitvoering ervan is in een groot deel van het land zo log en vol extra vertragingsrisico’s dat veel Italianen de officiële route stilletjes mijden en zich alleen thuis testen. Dat is verboden, maar vanuit het oogpunt van freelancers die weken aan inkomsten dreigen te verliezen vanwege een positieve test, drie keer gevaccineerd en slechts verkouden, ook begrijpelijk.

Zo dreigt ook het coronabeleid nu langzaam ten prooi te vallen aan de bekende valkuilen van de Italiaanse regelgeving: duizelingwekkende complexiteit en onuitvoerbaarheid. De grote kloof tussen het papieren ideaal en de rommelige realiteit is in Italië een bekend fenomeen. De stroom aan oplichters (‘furbetti’) die zich soepel om de regels heen manoeuvreren ook, net als degenen die de regels wel braaf proberen te volgen en daarbij verdwalen in een jungle van papierwerk en controle.