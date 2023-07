Streng én rechtvaardig: 6 veroordelingen en 4 vrijspraken op terreurproces 22 maart

Zes hoofdverdachten schuldig aan moord in terroristische context. En vier vrijspraken, waaronder – verrassend – die van de Tunesische ex-IS-strijder Sofien Ayari. Op het proces rond de aanslagen van 22 maart zijn alle 287 schuldvragen beantwoord.

Vijf uur later dan aangekondigd vuurde voorzitster Laurence Massart dinsdagavond iets na zeven een salvo aan getallen- en lettercombinaties af op een volle assisenzaal. Na een hels gepuzzel kon daaruit worden opgemaakt dat Osama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi en Bilal El Makhoukhi schuldig zijn bevonden aan moord in een terroristische context op 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem.

De hoofddaders, Najim Laachraoui en de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui bliezen zichzelf op. Krayem en Abrini ontdeden zich van hun explosieven en renden weg.

Er volgden drie vrijspraken op de hoofdaanklachten van moord: voor Smail Farisi was dat niet zo verrassend, het openbaar ministerie had daar zelf voor gepleit. Ook die van de Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa mag niet zo verbazen. De man zit al sinds april 2016 in voorarrest en gedroeg zich op het proces erg berouwvol. Hij werkte tot in 2016 bij de vluchtelingenopvang van het Rode Kruis in Brussel. Zijn aandeel in de aanslagen bleef beperkt tot het huisvesten van Abrini en Krayem toen zij na de aanslagen door Brussel doolden.

Sofien Ayari

“U zou moeten weten hoe de mensen in de gevangenis van Lantin over hem denken”, zo liet advocaat Isa Gultaslar zich in de eerste weken van het proces ontvallen. Hij had het over zijn cliënt, Sofien Ayari. Van de negen aanwezige beklaagden op het terreurproces zag hij er misschien wel het meest uit zoals je je een IS-strijder zou verbeelden. Een starre, koude blik. Een baardje. “Mijn cliënt heeft afstand genomen van al die zaken”, zei de advocaat. “Hij is niet meer wie hij toen was en probeert de historische context te zien.”

De vrijspraak van de Tunesische ex-IS-strijder op de hoofdaanklachten is wellicht de grote verrassing van het terreurproces. Ayari werd op vrijdag 18 april 2016 samen met Salah Abdeslam opgepakt in Molenbeek. Hij liep op het terreurproces in Parijs al een gevangenisstraf van 30 jaar op. Anders dan Abdeslam gedroeg hij zich op het proces in Brussel, net als in Parijs, erg verzoenend. De vrijspraak laat zien dat de jury met aandacht heeft geluisterd naar het individuele verhaal van elk van de jongens in de beklaagdenbank. De meesten zijn prille dertigers met in theorie nog een heel leven voor zich.

Vluchtmakker

Anders dan zijn vroegere vluchtmakker Salah Abdeslam voelde Ayari geen enkele behoefte om de aanwezigen in de zaal te schofferen. Hij zocht de dialoog met de nabestaanden, zag zijn rol op dit proces eerder als iemand die “graag vragen wil beantwoorden”. Hij en Bayingana Muhirwa werden wel schuldig bevonden aan deelname aan de activiteit van een terroristische groepering en riskeren nog altijd celstraffen, maar hebben intussen allebei al meer dan zeven jaar detentie op de teller staan.

Voor de broers Smail en Ibrahim Farisi betekent de vrijspraak – over de hele lijn – niets minder dan de start van een nieuw leven. Smail, een zelfverklaarde niksnut, verhuurde in Etterbeek een studiootje onder aan Ibrahim El Bakraoui. Tijdens het proces werd voldoende duidelijk dat geen van beide broers enig vermoeden hadden dat die het gebruikte als safehouse voor IS. Doorheen het hele proces waren de broers zowat de clowns ervan, en dat was dinsdagavond niet anders. “Oké, dan ga ik maar”, zei Ibrahim Farisi toen Massart de enkel hem aanbelandende schuldvragen 286 en 287 aan het rijtje toevoegde.

Wat later kwam zijn broer de rechtszaal binnen gerend om journalisten aan te klampen: “Weten jullie al iets?”

Osama Atar

De vijf schuldig verklaarde aanwezige verdachten aanhoorden het arrest emotieloos. “De intentie om te doden is duidelijk aangetoond”, zo motiveerde Laurence Massart de schuldig verklaring van Bilal El Makhoukhi, een eenbenige IS-strijder en boodschappenjongen voor de terreurcel die de achtergebleven wapens en explosieven zou hebben zoekgemaakt.

Ook voor Osama Atar klonk het arrest hard. “Osama Atar is boven elke twijfel schuldig aan moord in een terroristische context”, las Massart voor. Atar werd op 17 november 2017 in Syrië gedood bij een luchtaanval. Zijn veroordeling is eerder symbolisch. Veel waarnemers zagen aanwijzingen als zou hij de leider zijn die vanuit Raqqa de Europese terreurcel aanstuurde. “Hij gaf instructies aan Najim Laachraoui en speelde een speciale rol als commandoleider voor de aanslagen”, ging Massart verder. “Het was Osama Atar die vanuit Syrië alle beslissingen voor de terreurcel valideerde.”

In het arrest werd ook uitvoerig ingegaan op de aanwezigheid van Osama Krayem tijdens het levend verbranden van een Jordaanse piloot in door IS bezet gebied. Hij was een van de zingende strijders in een weerzinwekkende video die de wereld rondging. “Hij is ook op camerabeelden te zien als aankoper van bakjes en schaaltjes waarmee explosievenpoeder is aangemaakt”, zo benadrukte Massart.

Met het arrest is nog niet het hele doek gevallen over het langst durende Belgische terreurproces ooit. Er zal nog worden gepleit over de strafmaten. Daarna gaan jury en hof opnieuw in beraadslaging, maar wellicht gebeurt dit pas na de zomer.