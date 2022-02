‘Straks’ versoepelen, maar concrete datum blijft uit: wanneer krijgen we code oranje?

“Als we de komende dagen zien dat de kaap wordt gerond en als we zien dat de ziekenhuisopnames de goede kant blijven op gaan, denk ik dat we kunnen anticiperen op de overgang naar code oranje van de barometer”, zei premier De Croo zondagavond in het programma L’invité op RTL-TVi.

Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Enkele weken geleden hebben de regeringen van ons land na veel debat een coronabarometer afgeklopt en de bedoeling is om dat systeem te respecteren. Maar de uitspraak van de eerste minister toont wel aan dat de cijfers de goede kant op gaan.

Uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat het aantal dagelijkse coronabesmettingen vorige week met een derde daalde, en ook het aantal ziekenhuisopnames blijft afnemen. Er liggen momenteel 4.130 personen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen, van wie 430 op de afdelingen intensieve zorg.

Om de barometer in werking te zetten en dus te switchen van kleur is een Overlegcomité nodig. Dat komt, volgens verschillende politieke bronnen, ten vroegste vrijdag of de week daarop samen. Tegen dan moet het duidelijk zijn of de daling die we nu zien zich bestendigd heeft.

De overgang van rood naar oranje zou gepaard gaan met een reeks versoepelingen, onder meer in de horeca, voor bioscopen en theaterzalen en voor concerten en discotheken. Zo zouden evenementen waarbij gedanst wordt weer kunnen doorgaan en zou het sluitingsuur in de horeca wegvallen.

Druk opgevoerd

Vanuit die sectoren, en ook vanuit werkgeversorganisaties, is de druk om te versoepelen de voorbije week al stevig opgevoerd. Zij zien met afgunst hoe meerdere Europese landen, Denemarken op kop, de strenge regels loslaten en sluitingsuren of verplicht telewerken afschaffen. Vanuit politieke hoek werd woensdag een eerste schot gelost door federaal vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo), die code oranje als “het minimum” bestempelde.

Maar de vergelijking met Denemarken gaat volgens Vooruit-voorzitter Conner Rousseau nog niet op. “Hun ziekenhuiscijfers zijn veel lager dan hier. Als wij op dat niveau zijn, kunnen wij ook veel gaan versoepelen”, zei hij gisteren in De zevende dag. Rousseau wou er geen datum op plakken, maar denkt dat we “binnen een week, twee weken” wel kunnen beslissen om naar code oranje te gaan.

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei in het praatprogramma dat er volgens hem straks versoepeld kan worden. Met die boodschap kan vooral de cultuursector zich moeilijk verzoenen. Zij eisen net een datum, om voorbereidingen te kunnen treffen en tickets te verkopen.