Straks mogen Duitsers mogelijk legaal 25 gram wiet op zak hebben: ‘Maar geen cannabisgeur op straat’

De Duitse regering buigt zich woensdag waarschijnlijk over een voorstel om cannabis te legaliseren. Bezit en thuiskweek worden legaal en er komen speciale ‘cannabisclubs’. ‘Maar verwacht geen coffeeshops zoals in Nederland’, zegt Wiebke Pittlik van Duitsland Instituut Amsterdam.

Wat ligt er precies op tafel?

“De regering zal zich buigen over een nieuw wetsvoorstel om cannabis te legaliseren. Vorig jaar maakte de Europese Commissie nog bezwaar op een eerste voorstel, dit is dus een afgezwakte versie.

“Meerderjarigen mogen 25 gram cannabis bezitten en thuis drie planten kweken. In speciale verenigingen, ‘cannabisclubs’, mogen ze gezamenlijk wiet verbouwen. Elk clublid mag per maand 50 gram kopen van die oogst. In een latere fase komen er proefprojecten met commerciële, gereguleerde verkooppunten. Dat wordt eerst wetenschappelijk begeleid om het effect op de zwarte markt en het gebruik door minderjarigen te onderzoeken.”

Leeft deze kwestie zo hard bij de Duitse bevolking?

“Volgens een peiling van Der Spiegel deze week zou één op de zes Duitsers cannabis roken na legalisering. Omdat er sowieso cannabis wordt gerookt, vinden fanatieke voorstanders al jaren dat je het beter kunt legaliseren in plaats van een illegaal circuit in stand te houden. Zo’n 45 procent van de bevolking is volgens peilingen tegen.

“Toch heb ik de indruk dat het debat minder leeft onder de bevolking dan onder experts en politici, al was er zaterdag in Berlijn wel een mars voor de legalisering.”

Dit is progressief op een moment dat radicaal-rechts in Duitsland een opmars kent: AfD krijgt lokale bestuursmandaten en ook de CDU vaart een steeds conservatievere koers. Hoe opvallend is die timing?

“De CDU zit nu in de oppositie en voelt die opmars van AfD, dus probeert ze te scoren op rechtsere thema’s. Ze was altijd tegen legalisering, maar voert hier nu extra hard campagne op.

“Toch stond dit in 2021 al in het regeerakkoord, als een van de weinige punten waarover de drie coalitiegenoten het direct eens waren. De liberale FDP had er echt een groot thema van gemaakt en vond veel steun bij jongeren. Ook bij de groenen zijn er veel voorstanders. De timing is dus toevallig: de coalitie had dit eerder willen doorvoeren, maar door juridische toetsingen heeft het gewoon vertraging opgelopen.”

Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach is zelf arts geweest en was altijd tegen legalisering. Wat is er veranderd?

“Als minister moet hij het regeerakkoord nu eenmaal uitvoeren. Lauterbach was altijd tegen, omdat cannabis de drempel naar andere drugs zou verlagen. Maar hij is naar eigen zeggen overstag gegaan omdat een studie dat verband niet aantoonde. Wel blijft hij kritisch en komt hij met een sensibiliseringscampagne voor minderjarigen.

“Er komen ook strikte regels: je zal niet mogen blowen in de buurt van scholen, in het bijzijn van minderjarigen of in winkelzones. In de praktijk zal het dus maar op heel weinig plaatsen mogen. Ze spreken wel van legalisering, maar er komen zoveel regels dat je geen revolutie mag verwachten.”

Lauterbach zegt dat Duitsland heeft geleerd van slechte ervaringen uit het Nederlandse drugsbeleid. Wat bedoelt hij daarmee?

“Hij wil geen sociaal gebruik stimuleren. De verkooppunten worden geen coffeeshops zoals in Nederland, maar moeten steriele plaatsen worden waar je wel wiet kan kopen, maar niet samen kan roken.

“Ook ziet hij dat in Nederland de drugscriminaliteit en het drugstoerisme zijn toegenomen. Ik loop zelf vaak op straat in Amsterdam en dan ruik je meteen een cannabisgeur. Dat willen ze niet in Duitsland.”

Hoe groot schat u de kans in dat de legalisering er echt komt?

“Als de regering het voorstel deze week goedkeurt, volgt waarschijnlijk in het najaar een stemming in de Bondsdag, waar de coalitie een grote meerderheid heeft.

“Hét grote speerpunt uit het regeerakkoord was het klimaat, maar door de oorlog en de energiecrisis is daarvan maar weinig gerealiseerd. Ondanks de polarisatie hierover kan de regering deze verwezenlijking dus wel gebruiken.”