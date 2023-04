‘Straks moeten we ons huis verkopen om dat te betalen’: 9 topverhalen van deze week

We hebben negen De Morgen-verhalen van de voorbije week uitgekozen die u dit weekend kan lezen.

Op 16 mei vindt het hoger beroep van Michel Houellebecq tegen kunstcollectief Kirac plaats. In het Parijse appartementje waar hij de roman Vernietigen schreef, wil de schrijver zijn kijk op de zaak geven. “Ik was het vooral beu dat mijn tegenstander zich overal kon uitspreken en ik niet.”

Lees het volledige interview.

Beeld Photo News

Piekeren, tobben en malen. Iedereen zit weleens gevangen in zijn eigen gedachten over de toekomst of het verleden. We kunnen er uren van wakker liggen. Waarom piekeren we? En hoe verminder je het? Deskundigen geven advies.

Lees het hele artikel.

Beeld Getty Images

De Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman schreef met Links ≠ woke een forse aanklacht. Heel wat woke ideeën ondermijnen volgens haar de linkse idealen.

Lees het hele interview.

Beeld Guardian / eyevine

4. Gents koppel krijgt 13.200 euro boete omdat verbouwing aansleept: ‘Straks moeten we ons huis verkopen om dat te betalen’

Volgende maand sluiten Frederik Vollaert (35) en Céline De Cloet (27) hun tweede kindje in hun armen, maar hun geluk wordt overschaduwd door financiële problemen. Het Gentse stadsbestuur eist dat het jonge koppel een ‘belasting’ betaalt van 13.200 euro, omwille van een administratieve vergetelheid: ze hebben te traag verbouwd. De stad zegt alles gedaan te hebben om de boete te voorkomen.

Lees de getuigenis.

Beeld VDS

5. Laatste woord over ‘zwijgplicht’ bij VRT is nog niet gezegd: ‘Dit is niet meer de openbare omroep waar wij voor staan’

VRT-CEO Frederik Delaplace legt zijn medewerkers een spreekverbod op en dat valt niet in goede aarde. Vakbonden dienen een stakingsaanzegging in en experts stellen de strategie van Delaplace ter discussie. “Hij riskeert net het tegenovergestelde te bekomen.”

Lees de volledige analyse.

Beeld Tim Dirven

6. Oekraïens leger kraakt aan alle kanten, maar geen sprake van overrompeling: ‘Oekraïense soldaten blijven gemotiveerd’

Het uitlekken van geheime Amerikaanse stukken heeft het pessimisme aangewakkerd over het Oekraïense voorjaarsoffensief: raketten en munitie zouden opraken, en het Westen blijft weigeren bepaalde zware wapens te leveren. Maar is het pessimisme wel terecht?

Lees de hele analyse.

Beeld AP

Het is geen gemakkelijk gespreksonderwerp, maar wel belangrijk. Want iedereen heeft er dagelijks mee te maken: ontlasting. Aan uw stoelgang kunt u namelijk zien hoe het met uw gezondheid gaat. Nienke Gottenbos – darmfloratherapeut, voedingsdeskundige en auteur van De poepdokter – geeft duiding bij de stoelgangwijzer waarbij ontlasting in zeven categorieën is ingedeeld.

Lees het hele artikel.

Beeld Illustratiebeeld - Gettyimages

Wie maakt veel lawaai, verwoest alle werklust en veegt achteraf altijd netjes het eigen straatje schoon? Jawel, het is uw toxische baas. We spreken met slachtoffers van destructief leiderschap en onderscheiden verschillende types horrorbazen. Vandaag: een baas zonder ruggengraat, een manager met extreme controledwang en een psychopaat.

Lees het hele artikel.

Beeld rv

Niet enkel voormalige Kamervoorzitters, maar álle Kamerleden blijken het wettelijk toegestane maximumpensioen te kunnen overschrijden met een bonus van 20 procent. Dat blijkt uit interne documenten die Het Laatste Nieuws kon inkijken. “Het is moeilijk om het woord ‘achterkamerpolitiek’ niet te gebruiken”, zegt professor politieke wetenschappen en De Morgen-columnist Dave Sinardet (VUB).

Lees het volledige interview.