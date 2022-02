Straks misschien weg, maar toch nog niet afgeschaft: wat gebeurt er met de coronapas?

Het Covid Safe Ticket blijft voorlopig behouden. Politiek is er nochtans bij veel partijen flinke weerstand. En ook vanuit wetenschappelijke hoek groeide de kritiek de voorbije weken. Het CST moet in theorie de kans beperken dat op een evenement te veel geïnfecteerde personen aanwezig zijn, maar de erg besmettelijke omikronvariant schiet gaten in die verdedigingsstrategie.

Toch wordt het CST nog even niet afgeschaft, omdat het deel uitmaakt van de logica achter de coronabarometer. In code oranje is meer mogelijk dan in code rood, maar moet het CST wel nog op veel plaatsen getoond worden. In code geel wordt de coronapas nergens meer gebruikt.

De verwachting in de Wetstraat is dat code geel al over enkele weken kan ingaan, waardoor het CST dus sowieso op zijn laatste benen loopt. Tot die tijd is de afspraak dat de barometer gevolgd wordt. De barometer al enkele weken na de invoering negeren, zou ook geen goede reclame zijn voor het beleid, zo wordt geredeneerd.

Maar bij de partijen rond de tafel van het Overlegcomité wordt toegegeven dat het CST daarmee niet definitief dood en begraven is. De barometer gaat niet in één richting. Als na omikron een nieuwe variant opduikt die de pandemie opnieuw in alle hevigheid doet oplaaien en de ziekenhuizen weer doet volstromen, kan naar code oranje of rood opgeschakeld worden. Met de bijbehorende maatregelen, en dus ook CST.

Geen vaarwel, maar tot ziens

“We willen dat CST liever niet terugzien”, klinkt het bij de woordvoerder van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Maar je weet het nooit. Als er opnieuw een zware golf aankomt, zullen we het misschien toch nodig hebben. Al zal het niet meer in de huidige vorm zijn. Een CST is interessant als het min of meer waterdicht is, wat nu niet het geval is.”

Ook bij Open Vld klinkt het dat het CST nog kan terugkeren. “Het liefst willen we die pas zo snel mogelijk weg. Maar een essentieel onderdeel van de barometer is ook dat wanneer de situatie verslechtert en er nood aan is, er opnieuw maatregelen ingevoerd worden.”

De liberalen zijn al langer voorstander van een 1G-beleid. Daarbij wordt de coronapas eigenlijk een vaccinatiepas: enkel wie gevaccineerd is, krijgt een geldig CST. Ook de experten van de GEMS pleiten daarvoor. Vandaag volstaat naast een vaccin ook een herstelcertificaat of een negatieve PCR-test voor een groen vinkje. Maar zelfs bij een 1G-beleid is een CST niet waterdicht: ook gevaccineerden kunnen het virus oplopen en doorgeven, al is de kans wel kleiner dan bij niet-gevaccineerden.