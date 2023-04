‘Straks krijg je een jaar voor kleine inbreuken in plaats van 15 dagen’: minister grijpt in na lange wachttijden en ‘ontransparante’ prijzen bij autokeuring

Het regent de jongste tijd klachten over de ellenlange wachttijden bij keuringscentra en ontransparante prijzen. Op een spoedoverleg met de sector heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) aangekondigd dat ze denkt aan hervormingen.

Wat zijn de problemen met de autokeuringscentra?

“De Vlaamse ombudsman heeft sinds de pandemie heel veel klachten gekregen van burgers, bijvoorbeeld over de lange wachtrijen, maar ook over de willekeur waarmee de centra te werk gaan. Daarom hadden we in augustus al een eerste spoedvergadering bijeengeroepen. Ik heb toen een actieplan gevraagd en gekregen van de sector, maar dat volstond helemaal niet. Daarom heb ik ook beslist om een audit en een benchmark tegenover het buitenland te laten uitvoeren.

“Op een tweede spoedoverleg vandaag zeiden de keuringsbedrijven weer dat ze ‘personeel te kort hebben’ en er ‘onverwachte pieken in de vraag’ zijn. Nu, die opmerking kreeg ik vorig jaar in februari, mei en augustus ook al. Dat kan je niet elke keer zeggen als er veel klachten zijn. Toen ik in de zomer gevraagd had om ook op zaterdag open te gaan, wilden de centra dat niet.

“Deze bedrijven hebben een wettelijke taak en voeren die als monopolist uit. Ik snap dat ze daar een zo goed mogelijke omzet bij willen realiseren. Maar vandaag is de klant daar de dupe van. Dat kan niet.”

Waarover ging het spoedoverleg vandaag?

“Aanleiding waren alle negatieve berichten die we de laatste weken weer ontvingen. Ik zei het woensdag al in het Vlaams Parlement: ik ben het beu. We hadden ook net het jaarverslag van sectorfederatie GOCA Vlaanderen gekregen. Daaruit blijkt dat veel mensen worden afgekeurd, vaak voor kleine inbreuken. Zoals de ruitenwissers die niet optimaal werken, een lampje van de boordcomputer dat blijft branden of een spatbord dat loshangt. Dat zijn allemaal zaken waarvoor de bestuurders binnen de vijftien dagen opnieuw langs de keuring moeten passeren. Het lijkt alsof de keuringscentra er een verdienmodel van maken: hoe meer mensen naar de keuring gaan, hoe meer er moeten terugkeren voor een herkeuring. En bij elke passage verdient het centrum.

“Nu ik moet zeggen dat in het tweede actieplan van de sector wel al eten en drinken zit. Maar het is lang nog niet volledig. Ik mis de klantvriendelijkheid en communicatie tegenover de klanten. Dat kwam ook aan bod in de audit, net als een volledig gebrek aan uniformiteit van de werking van de keurdersbedrijven.”

Wat bent u zelf van plan?

“Een aantal zaken pakken we zelf aan op korte termijn. Voor kleine inbreuken die geen gevaar voor het verkeer met zich meebrengen, zullen bestuurders niet binnen de vijftien dagen opnieuw langs het keuringscentrum moeten passeren. Ze krijgen daar in de toekomst een jaar voor.

“Op lange termijn werken we op twee sporen. Eerst en vooral willen we de keuring op verplaatsing, die vandaag al gebeurt bij vrachtwagens, uitbreiden naar personenwagens. Dat gebeurt nu al bij grote bedrijven als De Lijn of Essers. Er komt iemand van het keuringsbedrijf naar het bedrijf zelf om keuringen uit te voeren. De andere piste is om herkeuringen te laten doorgaan bij erkende garagisten. Dat zou wel kunnen tellen qua klantvriendelijkheid: men brengt ’s ochtends de auto binnen, haalt hem ’s avonds terug op en intussen is de keuring gedaan. Maar daarvoor moet de regelgeving aangepast worden: dat onderzoeken we nu.”

U zei het zelf: ook langs overheidszijde is er ruimte voor verbetering. Komt die er?

“Ja. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft op basis van de audit ook beloofd om bijkomende inspecteurs (die de keuringscentra controleren, PG) aan te stellen. Ook zien we dat die controles nog te veel ad hoc gebeuren. Dus wil het Departement zelf doelstellingen en indicatoren vastleggen. Zo kunnen we beter in het oog houden of er beterschap is bij de keuringscentra.”