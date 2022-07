Straks is niet de fiets, maar de kajak koning in Gent

Na de deelstep en de deelfiets is er nu ook de deelkajak. De Gentse binnenwateren worden echter niet geclaimd door een of ander hip bedrijf, maar door de buurtbewoners zelf.

Vanuit mijn smalle rijhuis-aan-het-water zie ik elke dag hoe het water van de Coupure en de Nieuwevaart verbroedert in het bruinig groene kanaal dat richting zee voert. Soms, tussen het snelle getik op een klavier door, vaart er traagjes een peddelaar voorbij. Het eenzame bootje – kajak of kano, ik gebruik ze toch altijd door elkaar – steekt af tegen het drukke pad waar fietsers op hossen, en waar een opgestoken vuist of een binnensmondse vloek nooit ver weg zijn.

Waar het bootje naar op weg is, weet ik niet. Naar het werk? Richting een soldenkoopje? Vers brood bij de bakker? Misschien wel helemaal nergens. Het lijkt me alleszins heerlijk.

In mijn smalle rijhuis-aan-het-water is er echter geen plek voor een robuuste kajak die je in één adem te water legt. Het opblaasbare exemplaar, overgeërfd van de zus die ooit aan het water woonde, is al twee zomers stof aan het vreten op zolder. Te veel moeite om telkens weer bol te blazen, uit te drogen, op te plooien.

Het is mijn verhaal, maar evengoed dat van Gentenaars aan de hele andere kant van de stad. “Waar ik woon, ben je omsingeld door water”, zegt Anouk Vermout (27), uit de wijk Macharius-Heirnis. Ze zou nooit in een stad kunnen wonen waar het water niet weelderig aanwezig is, zegt ze. “Voor mij staat het echt gelijk aan vrijheid, het heeft iets rustgevends om op het water te zijn.”

Maar ook zij woont dus in een smal rijhuis-omgeven-door-water. Daar heeft ze met haar buurvrouw en vriendin Mart (25) een oplossing voor gevonden. We delen auto’s. We delen fietsen. We delen elektrische steps. Dus waarom delen we geen kajaks? De vzw Buurtkajaks Gent is intussen een feit.

Beeld RV

In het buurtcentrum in Gentbrugge liggen tien kajaks klaar om in de Franse Vaart gedompeld te worden. “Duurzaam materiaal, lokaal aangekocht via het wijkbudget”, zegt Vermout. Voor de lancering is het nog even wachten op de app, die wat vertraging heeft opgelopen. Vanaf dan kunnen bewoners van de wijken Gentbrugge en Macharius-Heirnis die jaarlijks 15 euro lidgeld betalen, voor 5 euro een kajak reserveren. Met de UiTPAS – het kansentarief – is dat respectievelijk 3 en 1 euro. “En op donderdagen kunnen sociale organisaties de kajaks gratis gebruiken.”

Kajakrekken

Zo leggen de burgers van deze stad langzaamaan een claim op ‘hun’ waterlopen. Een paar jaar geleden kwamen de initiatiefnemers van vzw Dokano al met het sympathieke plan om gratis kanoritten uit te delen aan het Houtdok voor wie onderweg een emmer drijfvuil uit het sop haalt - goed voor 40 ton afval in 2020. In mei werden dan weer de blauwe elektrische deelbootjes van Buut aan de wijk de Muide te water gelaten.

Ook de infrastructuur volgt. Sinds het water in 2018 weer door de Reep stroomt, is er een vaarkaart gekomen, en ligt er in de zomer aan de Franse Vaart een kajakoverstap. In die buurt zijn sinds kort ook twee openbare kajakrekken geplaatst waar buurtbewoners gratis hun kajak mogen stockeren. Niet de fiets, maar de kajak is straks koning.

Een kajakoverstap aan de Franse Vaart. Beeld RV

Het is niet zo moeilijk om de charme ervan te doorgronden. Vanop het water kijk je met een heel ander perspectief naar je eigen stad. Voelt een smal stukje Franse Vaart aan als een urban jungle, dan verbaas ik mezelf even later over het hoge aantal nieuwbouwprojecten dat hier de laatste jaren is neergeplant. Zelfs een Aldi-filiaal ziet er iet of wat glorieus uit vanop het water.

“Hoe zalig zou het zijn dat mensen dit deelsysteem gebruiken om gewoon eens met de kajak naar de supermarkt te gaan”, zegt Vermout. De wijkbewoners zijn alleszins nieuwsgierig. Afgelopen weekend daagden zo’n 75 mensen op voor een ‘openvaardag’. “Sindsdien hebben we ook heel wat mails gekregen van mensen uit andere wijken, maar die moeten we voorlopig teleurstellen.”

Volgens Peddelsport Vlaanderen zit er alleszins toekomstmuziek in het project. “Dit is voor ons echt een proeftuin voor heel Vlaanderen”, zegt directeur Steven Thys. Bij het idee alleen al beginnen de ogen van Anouk Vermout te glinsteren. Een inktvlek die zich verspreidt, vanuit Macharius-Heirnis naar Ledeberg, over de binnenstad richting mijn eigen smalle rijhuis-aan-het-water in de Brugse Poort.