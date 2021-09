Straks geen mondmasker meer? ‘Ja’ zeggen Vlaamse regeringspartijen, ‘nee’ zeggen experts

“Ik ben op de kermis in Damme. Dat is hier een feestje. Akkoord, het is buiten, maar veel maatregelen zie ik hier niet meer. En dan zouden mensen wel nog een mondmasker moeten opzetten in winkels, als ze zich verplaatsen in de horeca, enzovoort? Mensen zien de logica niet meer, en ik snap dat. We kunnen lokaal of regionaal nog verstrengen indien nodig, maar wat mij betreft kunnen we de maatregelen loslaten. Ze worden toch niet meer opgevolgd.”

CD&V-voorzitter Joachim Coens is niet de enige Vlaamse voorzitter die meent dat het mondmasker stilaan een uitzondering mag worden in plaats van de regel. Ook zijn collega-voorzitters uit de Vlaamse regering poneren dat het welletjes geweest is. “Als we nu de vrijheid niet teruggeven in Vlaanderen, waar 90 procent van de volwassenen gevaccineerd is, wanneer gaan we het dan wel doen?”, vroeg Egbert Lachaert (Open Vld) retorisch in De zevende dag.

Bart De Wever (N-VA) meende in het VTM Nieuws dat er nog hygiënische maatregelen genomen kunnen worden, zoals bij de griep, maar dat er voor de andere maatregelen geen draagvlak meer is. “Iedereen mág ook een mondmasker dragen, maar dat dat nog verplicht wordt aan iedereen, in het professionele en het recreatieve leven, dat moeten we achter ons kunnen laten.”

De situatie in Vlaanderen is anders dan die in de andere regio’s. De vaccinatiegraad ligt hoger, het aantal gehospitaliseerden en doden lager. Maar of dat na het Overlegcomité van 17 september ook zal leiden tot verregaandere versoepelingen voor de Vlamingen? Het mondmasker zal sowieso op de agenda staan, luidt het binnen de Vlaamse regering. Binnen de federale regering wil men er niet op vooruitlopen of Vlaanderen zijn slag ook zal thuishalen.

Veiligheidsgordel aanhouden

Op de steun van de GEMS zal de Vlaamse regering in ieder geval niet moeten rekenen. GEMS-voorzitter Erika Vlieghe bestempelt de uitspraken van de Vlaamse voorzitters ronduit als “gevaarlijk”. Ook mensen die tot nog toe voorzichtig waren, krijgen volgens haar nu ten onrechte de boodschap dat alles voorbij is.

“Natuurlijk zijn wij ook heel blij met de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen”, zegt Vlieghe. “Maar we staan vlak voor de winter, mensen gaan weer binnen zitten, waardoor het virus sneller zal circuleren. We weten ook nog te weinig over hoelang de vaccins beschermen. Nu het mondmasker opgeven is roekeloos. Stel dat het misgaat, dan moeten we straks weer een hele bocht terug maken. Dan kunnen we beter onze veiligheidsgordel nog even aanhouden.”