Straks 21 procent btw op ‘niet-therapeutische’ sessies bij dokter of tandarts: ‘Snel duidelijkheid nodig’

Op alle niet-therapeutische sessies bij de arts, kinesist of tandarts zult u vanaf volgend jaar 21 procent btw moeten betalen. Maar wat is therapeutisch, en wat niet? ‘Weinig behandelingen zijn louter esthetisch’, stelt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT).

Hoe hard zal deze regeling zich laten voelen voor de bezoekjes aan de tandarts?

“Wij hopen niet te veel. Alles zal afhangen van wat als therapeutisch gezien wordt en op basis van welke objectieve criteria geoordeeld wordt. Daarover is op dit moment nog niets duidelijk. Maar als ik hoor dat de federale overheidsdienst Financiën een budgettaire meeropbrengst van 20 miljoen euro verwacht en het grootste deel daarvan bij tandartsen hoopt te rapen, stel ik me toch vragen. Het is ook frappant dat wijzelf daar tot op heden niet over geconsulteerd zijn.”

De hamvraag is wat als therapeutisch gezien wordt en wat niet. Hoe zien jullie dat?

“Onze visie is dat er uiterst weinig behandelingen zijn die louter esthetisch zijn. Een patiënt laat zich echt niet behandelen als dat niet nodig is. Neem orthodontie: is dat louter een esthetische ingreep? Er is heel wat wetenschappelijke literatuur die orthodontische ingrepen als therapeutisch beoordeelt. Want als patiënten nalaten om een orthodontische behandeling te ondergaan, kan dat leiden tot problemen met de kaakgewrichten of kauwproblemen.

Geldt hetzelfde voor de behandeling van bijvoorbeeld gekleurde tanden?

“Ook zo'n behandeling kan wel degelijk een therapeutisch doel hebben. Mensen met een sterk verkleurd gebit durven minder spreken of lachen, wat sociale of professionele contacten kan bemoeilijken. Dat heeft een grote psychologische impact. Bovendien kunnen tandverkleuringen bijvoorbeeld ontstaan door bepaalde medicatie te nemen. Moet je daar dan btw op heffen?”

“De vraag is dus waar de grens komt te liggen, en door wie die bepaald wordt. Voor behandelingen bij gekleurde tanden gebruiken wij een kleurencode. Dat zijn diagnoses die door medici moeten gesteld worden. Gaan we die diagnoses nu aan btw-inspecteurs overlaten? Dat lijkt me toch geen goed idee.”

Vreest u dat met de nieuwe regeling mensen twee keer zullen nadenken voor ze naar de tandarts gaan?

“Het zou kunnen dat dit tot grotere sociale ongelijkheid leidt. Voor heel wat behandelingen bij de tandarts krijg je vandaag al geen terugbetaling. De nieuwe btw-regeling kan een stap verder in die richting zijn. Maar we hopen dat het niet zo'n vaart loopt. In Nederland, waar een dergelijke btw-regeling al langer geldt, zien we in de praktijk dat er bijna in geen gevallen btw wordt aangerekend. Er moet vooral snel duidelijkheid komen over wat kan vrijgesteld zal worden en wat niet. 1 januari komt er al snel aan. Het kan niet zijn dat patiënten behandelingen uitstellen omdat ze niet weten of ze al dan niet btw moeten betalen.”

Er is een achterpoortje. Wie minder dan 25.000 euro omzet haalt uit niet-therapeutische prestaties, kan van een vrijstellingsregeling genieten.

“Voor heel wat tandartsen en andere medici kan dat inderdaad een oplossing zijn. Maar het brengt wel een hele administratieve rompslomp met zich mee. Tandartsen moeten dan een btw-nummer aanvragen, aangifte doen en een aangepaste boekhouding invoeren. Dat komt dus bovenop alle administratie die ze nu al hebben.”