Strakke partijtucht bij Jong N-VA? ‘Het is me meer dan ooit duidelijk dat partijpolitiek niets voor mij is’

Waarom moet u weg bij Jong N-VA?

D’Hondt: “Ik had kritiek gegeven op de reis van enkele jong N-VA’ers naar een zomercampus in Polen waar ook Vlaams Belang was. Vlaams Belang Jongeren noemde dat een verbroedering. In de interne Facebook-groep van Jong N-VA vroeg iemand om uitleg en het werd snel nogal persoonlijk. Mensen zeiden ironisch dat hij ‘nog wat meer azijn’ moest drinken. Ik heb dan publiekelijk op Twitter gezegd dat ik me niet kan scharen achter dit Jong N-VA.

“Op kamp gaan met extreemrechtse organisaties, op de foto gaan met de homofobe Poolse premier, dat zijn zaken die ik niet kan verdedigen. Ze beweerden dat ze niet wisten dat het Vlaams Belang daar ging zijn, maar ondertussen blijkt dat minstens enkele bestuursleden er wel van wisten.

“Toen een journalist van Het Nieuwsblad belde, heb ik mijn frustraties geuit en gezegd dat ik twijfelde of ik nog lid wou blijven. Daar heb ik dan intern stevig kritiek op gekregen. Sommigen vroegen me zelfs om mijn tweets te verwijderen.”

En dan kreeg u dit weekend telefoon?

“De secretaris van Jong N-VA belde me. Hij wees me erop dat ik al maanden geen lidmaatschap heb betaald. Dat was een vergetelheid, want ik was aanwezig op evenementen van Jong N-VA VUB en deelde achter de schermen mijn ervaring. Ik zat ook nog in alle communicatie.”

Jens D'Hondt, medeoprichter Jong N-VA VUB. Beeld rv

Wou u uw lidmaatschap wel vernieuwen? Bent u uit de partij gezet of zelf opgestapt?

“Het telefoontje dit weekend was niet bepaald een uitnodiging om mijn lidmaatschap nog te verlengen. Ik ben na afloop ook meteen uit alle groepen van Jong N-VA gegooid.

“Het klopt wel dat ik me al een tijdje niet meer 100 procent kan vinden in de sfeer en handelingen van Jong N-VA, en de laatste weken nam mijn onvrede toe. Jong N-VA wil een harder drugsbeleid, terwijl ik voorstander ben van het decriminaliseren van softdrugs. Ik heb dat ook uitgelegd op sociale media, maar kreeg meteen reactie dat ik mijn kritiek beter voor de bijeenkomsten van de afdelingsraad houd. Dat kwam rechtstreeks van Jeroen Bergers, de voorzitter van Jong N-VA. Natuurlijk kan ik op die afdelingsraad zijn, maar dat sluit toch niet uit dat ik mijn eigen mening uit?

“Ook toen ik mij liet horen over een populistische tweet van Assita Kanko, die haar kind gebruikte voor een politiek statement, vroegen mensen me om die reactie te verwijderen. Daar ben ik echt te koppig voor.”

Staat Jong N-VA er niet al langer om bekend dat ze een rechtser profiel hebben dan de N-VA zelf?

“Jong N-VA schept er wat mee op dat ze qua streven naar Vlaamse onafhankelijkheid radicaler zijn dan de moederpartij. Daardoor zijn er bij Jong N-VA zeker enkelingen die een samenwerking met Vlaams Belang wel zien zitten. We hadden discussies over de mate waarin je kunt samenwerken met het Vlaams Belang. Ik vind: het doel heiligt de middelen niet. Daar is de kloof gegroeid.

“Ik voel me nu politiek dakloos, maar N-VA blijft de partij waar ik allicht op zou stemmen, ook al kan ik niet meer meedoen aan haar partijpolitiek. Nu ik eruit ben, voel ik me ook wel hypocriet: ik ben nooit fan geweest van de partijsoldaatjes, maar tegelijk zat ik zelf zo lang in een jongerenorganisatie die de particratie in praktijk brengt.”

De jongerenafdeling aanvaardt geen openlijke kritiek?

“Dat is de grootste bron van mijn frustratie. Ik vind dat je eerste engagement in een jongerenpartij moet zijn om de moederpartij ter verantwoording te roepen. Maar als ik dat deed, werd ik meteen gevraagd om dat te verwijderen.

“Ik studeer politieke wetenschappen en heb de ambitie om iets in de politiek te doen, maar het is me meer dan ooit duidelijk dat partijpolitiek niets voor mij is. Zeker niet als er geen ruimte is voor een dissidente mening en je altijd slaafs de partijlijn moet volgen.”