Strafpleiter Walter Van Steenbrugge: ‘Onderzoeken of vaccinplicht juridisch wel kan’

Met “honderden, zo niet duizenden” zijn ze, aldus Van Steenbrugge: allemaal mensen die hem de afgelopen tijd contacteerden omdat ze zich zorgen maken over een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt aan zo’n regeling. Het covidvaccin zou daarmee het tweede verplichte vaccin worden voor zorgpersoneel, naast een inenting tegen hepatitis B.

Het kantoor van Van Steenbrugge onderzoekt nu of zo’n verplichting wel te verenigen valt met de Belgische grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Er is minstens een grondslag om dat heel grondig te bekijken. Mocht die verplichting er komen, wordt er ernstig overwogen om minstens een vordering in te stellen”, zegt de strafpleiter. Hij heeft een team van juristen en wetenschappers rond zich verzameld om de mogelijkheden uit te pluizen. Ook een aantal belangenverenigingen zijn bij Van Steenbrugge komen aankloppen, maar namen wil hij niet noemen.

“Wij zijn zeker geen antivaxers, wij zijn juristen. Het vaccin heeft een korte doorlooptijd gehad. Het is eigenlijk nog een experiment, er zijn veel mensen die na toediening complicaties opliepen. Daar valt wel een en ander over te zeggen. Het is ook vreemd dat het vaccin niet verplicht was toen de epidemie er veel slechter voor stond, en er wel zou komen nu de vaccinatiecampagne zo ver gevorderd is.”

Volgens de advocaat zijn er nu al veel zorgverleners die negatieve gevolgen ondervinden omdat ze weigerden zich te laten inenten. Sommigen werden bijvoorbeeld overgeplaatst naar een andere dienst waar ze minder met kwetsbare personen in contact komen. “Soms verliezen ze daardoor ook salaris.”

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, zegt dat ze eveneens verhalen opgevangen heeft van zulke maatregelen – al is het geen algemeen gegeven. “Maar we horen ook dat collega’s, die vaak van elkaar weten of ze gevaccineerd zijn, zich anders beginnen gedragen tegen niet-gevaccineerden dan tegen gevaccineerden. Ze willen bijvoorbeeld geen bureau meer delen met niet-gevaccineerden. Ook daarom zeggen wij: verplicht het vaccin, dan vermijd je zulke discriminatie.”

Bij het kabinet-Vandenbroucke is te horen dat er eerst nog juridisch advies wordt ingewonnen over een mogelijke vaccinplicht. Een van de mogelijkheden is om het covidvaccin op te nemen in het arbeidsreglement, zoals ook het geval is voor het hepatitisvaccin. Maar een verplichting komt er sowieso pas na overleg met de sector en de vakbonden.

Dat het vaccin pas nu verplicht zou worden voor zorgpersoneel – en niet toen het slechter ging, zoals van Steenbrugge aangeeft – komt omdat de situatie is veranderd. “Toen de vaccinatie startte, werd er aangenomen dat een vaccinatiegraad van 70 procent over het hele land voldoende zou zijn om de zorg overeind te houden. Dat is niet meer het geval. Zeker in Brussel is de situatie daardoor problematisch en moeten we de cijfers dus proberen optrekken,” aldus het kabinet.

Voor de volledigheid: ook voormalig socialistisch boegbeeld Johan Vande Lanotte werkt op het kantoor van Van Steenbrugge. Hij laat aan de telefoon weten niet betrokken te zijn bij het juridisch onderzoek naar de plannen van Vandenbroucke.