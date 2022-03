Straf met uitstel voor drie mannen na groepsverkrachting, slachtoffer aanvaardt vonnis

Het slachtoffer kan zich volgens haar advocaat vinden in het vonnis, omdat dat erkent dat zij geen toestemming kon geven. “Ze heeft op de zitting gezegd dat ze het hen kan vergeven en dat ze een kans moeten krijgen, als ze zich aan de voorwaarden houden”, zegt advocaat Bertrand Vrijens.

De feiten gebeurden vorig jaar in Gent, maar gelet op de gevoeligheid van de zaak worden geen verdere details gegeven over daders of slachtoffer. Het meisje was sterk onder invloed van alcohol en kon geen toestemming geven, stelt het vonnis. “De beklaagden hebben de seksuele integriteit van het slachtoffer op een brutale manier geschonden. De tweede en de derde beklaagde door haar te verkrachten. De eerste en de tweede beklaagde door in deze omstandigheden en zonder haar toestemming een opname te maken van de seksuele handelingen. Veeleer dan in te zien dat het slachtoffer niet in staat was om in te stemmen met (verregaande) seksuele handelingen en/of met een opname ervan, zagen de beklaagden hun kans schoon om hun eigen fantasieën op haar bot te vieren.”

De eerste beklaagde werd veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel voor voyeurisme en voor schuldig verzuim, de twee anderen kregen twee jaar cel met uitstel voor verkrachting. Ze kregen strenge voorwaarden opgelegd, onder meer een verbod op alcohol- en druggebruik, het volgen van een begeleiding en een absoluut contactverbod met het slachtoffer.

Jong

De rechters hielden bij het bepalen van de straf rekening met verschillende elementen, onder meer een gunstig psychiatrisch en psychologisch onderzoek voor de eerste en tweede beklaagde. “De rechtbank dient verder ook rekening te houden met het blanco strafrechtelijk verleden en de nog jonge leeftijd van de beklaagden. (..) De duur van de gevangenisstraf dient de beklaagden duidelijk te maken dat onze samenleving zwaar tilt aan deze feiten en dat zij het leven van een jonge vrouw niet ongestraft kunnen beschadigen”, stelt het vonnis.

“De rechtbank dient anderzijds in rekening te brengen dat de beklaagden op heden al meer dan een half jaar in voorhechtenis zitten. (..) Veeleer dan de verdere opsluiting van de beklaagden in de gevangenis verkiest de rechtbank om de beklaagden toe te laten te werken aan hun onderliggende problematieken. De rechtbank is van oordeel dat het opleggen van probatievoorwaarden de resocialisatie van deze nog jonge beklaagden toelaat en de kans op recidive verkleint.”

Schadevergoeding

De impact van het handelen van de beklaagden op het slachtoffer mag niet onderschat worden, oordeelden de drie rechters. “Dergelijke feiten vormen een aanslag op haar mentaal welbevinden en op haar ontwikkeling als adolescent. Het spreekt voor zich dat zij deze feiten nog heel lang met zich zal meedragen.” Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro.

Ze kan zich vinden in de uitspraak, stelt haar advocaat Bertrand Vrijens. “Ze is opgelucht dat het vonnis erkent dat ze absoluut geen toestemming kon geven. Elk van de drie mannen is ook veroordeeld voor zijn aandeel. Ze beseft dat ze verder moeten met hun leven en dat ze zes maanden in voorhechtenis hebben doorgebracht. Ze heeft op de zitting gezegd dat ze het hen kan vergeven en dat ze een kans moeten krijgen, als ze zich aan de voorwaarden houden. Die voorwaarden moeten ervoor zorgen dat dit in de toekomst nooit meer kan gebeuren.”