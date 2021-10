Stormloop op vastgoed houdt aan: bekijk hier hoe hard de prijzen stijgen

Een afkoeling van de vastgoedmarkt is nog steeds niet in zicht, noch wat het aantal transacties noch wat de gemiddelde prijs betreft. Zo werd in Vlaanderen 15,6 procent meer vastgoed verkocht tegenover 2019, en zelfs 21,3 procent meer in vergelijking met 2020. Dat jaar is door de lockdown wel een uitzondering. In Brussel steeg de activiteit met +8,1 procent (+16,1 procent tegenover 2020), in Wallonië bedroeg de stijging +19,1 procent (+19,7 procent tegenover 2020).

Ook voor de prijzen is er nog geen sprake van afkoeling. Gemiddeld ligt de prijs van een huis met 295.000 euro nu 6,6 procent hoger dan vorig jaar. Rekening houdend met een inflatie van 1,9 procent ging het om een reële prijsstijging van 4,7 procent en een reële meerkost van gemiddeld 13.000 euro. Op vijf jaar tijd werden huizen meer dan een kwart duurder en appartementen meer dan een vijfde, leert de Notarisbarometer.

In Vlaanderen betaalden kopers in de eerste negen maanden van 2021 gemiddeld 327.107 euro voor een huis, 4,8 procent meer in vergelijking met 2020, rekening houdende met de inflatie. In Brussel steeg de prijs voor een huis tot gemiddeld 531.250 euro, in Wallonië bleef de prijs voor een woonhuis het goedkoopst: 220.239 euro.

De duurste huizen staan nog steeds in Brussel en de omliggende provincies Vlaams- en Waals-Brabant. Binnen Vlaanderen is Limburg de goedkoopste provincie met 276.000 euro.

Appartementen werden in België 4,9 procent duurder, of 3 procent rekening houdend met de inflatie, tot 257.000 euro. In Vlaanderen kwam er 3,4 procent bij in reële termen, tot 261.000 euro. Duurste provincie voor appartementen is West-Vlaanderen (287.000 euro), waar vooral de kustappartementen een vergelijking moeilijk maken.

Volgens Bart van Opstal van de Notarisfederatie is de kans groot dat 2021 een nieuw recordjaar wordt. Al blijft het nog afwachten wat het effect zal zijn van de aangekondigde wijziging van de registratierechten in Vlaanderen. Die verlagen vanaf begin volgend jaar fors voor de eigen woning, maar stijgen voor een tweede verblijf. “Momenteel zien we een gemengd beeld: sommige kopers dringen aan op uitstel van de transactie, terwijl investeerders juist wel nog dit jaar hun aankoop willen afronden.” De impact blijft vooralsnog beperkt en dus is de kans groot dat 2021 het drukste jaar ooit wordt voor de Belgische vastgoedmarkt.

Gronden en garages in trek

Opvallend is dat het aantal transacties van zowel bouwgronden (+30,5 procent tegenover 2019) als garages (+22,4 procent) fors is toegenomen. Volgens Van Opstal is zeker de stijging bij de garages voor de notarissen geen verrassing. “Die doen het vooral goed bij investeerders”, klinkt het. Zeker in steden met een toenemende parkeerdruk zijn steeds meer inwoners op zoek naar een aparte garage of staanplaats om hun auto kwijt te geraken.

De populariteit van de bouwgronden toont dat er meer interesse is om zelf te bouwen, terwijl de aankoop van bestaande huizen die gerenoveerd worden, minder snel stijgen. “Dat kan met corona te maken hebben, maar ook met een bewuste keuze om energiezuinig te bouwen, inclusief strenge isolatienormen.”