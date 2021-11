‘Storm van de eeuw’: grote overstromingen in Canada na noodweer

Twee snelwegen bij de stad Vancouver zijn afgesloten na zware overstromingen, waaronder de snelweg tussen de miljoenenstad en de rest van het land. Ook rijden er geen treinen meer in het gebied als gevolg van hoog water en waterschade. De haven van Vancouver, de grootste van Canada, is momenteel niet bereikbaar voor vrachtverkeer via het spoor.

Nabij Lillooet, op zo'n 250 kilometer van Vancouver, kwam een vrouw om het leven toen een modderstroom een stuk van een snelweg bedolf. Meerdere voertuigen en tenminste twee inzittenden worden daar nog vermist, aldus reddingswerkers.

“We hopen mensen nog levend te vinden, maar die kans neemt af naarmate de tijd verstrijkt. Mensen raken vast in de modder en het puin", zei reddingswerker David MacKenzie aan de Canadese krant Globe and Mail.

‘Zwaarste storm van de eeuw’

Maandag werden helikopters ingezet om zo’n 275 mensen te bevrijden. In het stadje Merritt kregen alle ruim 7.000 inwoners de opdracht te vertrekken. De massale evacuatie is ook nodig omdat er geen schoon drinkwater meer kan worden geleverd. In Abbotsford, in de buurt van Vancouver, werden meer dan honderd woningen ontruimd in buurten die worden bedreigd door modderstromen en overstromingen.

Rob Fleming, de lokale minister van verkeer, sprak tijdens een persconferentie van “de zwaarste storm van de eeuw”. Pijpleidingen voor brandstof zijn uit voorzorg tijdelijk stilgelegd.

Premier Justin Trudeau liet weten dat hij de ontwikkelingen in British Columbia op de voet volgt. “We zullen er zijn om te helpen, op wat voor manier dan ook”, aldus Trudeau.

Ook de Amerikaanse staat Washington, die grenst aan British Columbia, kampt met wateroverlast. Meer dan 50.000 mensen zitten er zonder stroom.

Beeld AP