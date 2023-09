Storm Idalia zet bijna half miljoen Amerikanen zonder stroom

Wateroverlast in Tampa, Florida. Idalia teistert het oosten van de Verenigde Staten nog steeds, maar is inmiddels wel afgezwakt tot een tropische storm met windsnelheden van rond de 97 kilometer per uur. De storm heeft voor veel stroomuitval gezorgd in de staten Florida en Georgia. Rond de 460.000 klanten zaten daar volgens de storingsite PowerOutage.us tijdelijk zonder elektriciteit. Duizenden gebouwen zijn beschadigd, meldt CNN.