Storm gijzelt klanten en personeel: tientallen Denen brengen de nacht door op slaapkamer-afdeling Ikea

Veel klanten waren niet meer aanwezig in de Ikea van Aalborg, in het noorden van Denemarken, toen er in korte tijd een dik pak sneeuw naar beneden viel. Zes klanten en 21 medewerkers raakten ingesneeuwd. Het was te gevaarlijk om nog met de wagen de weg op te gaan, en ook het openbaar vervoer was stilgelegd. Er zat niets anders op dan de nacht in de winkel door te brengen.

“We sliepen in de showroom op de eerste verdieping, waar bedden, matrassen en sofabedden staan”, zei winkelmanager Peter Elmose aan de tabloid Ekstra Bladet. “De klanten konden het bed kiezen dat ze altijd al wilden uitproberen.”

Ikea bood de klanten ook een avondmaal aan, en volgens Elmose werd er daarna televisie gekeken. “Het was een fantastische nacht, heel plezierig.”

Ook de medewerkers van een naburige speelgoedwinkel mochten de nacht in de Ikea doorbrengen. “Dit is veel beter dan in je auto slapen. Het was fijn en warm en we waren blij dat ze ons binnen lieten. Dit zullen we wellicht nooit meer meemaken”, zei personeelslid Michelle Barrett aan de Deense openbare omroep DR.

Hoeveel van de ingesneeuwde klanten na afloop een Ikea-bed gekocht hebben, is niet geweten.