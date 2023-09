Storm Daniel eist nu al minstens een leven in Griekenland

Beeld via REUTERS

Na de bosbranden die Griekenland de voorbije maanden teisterden, is het nu zware regen die voor praktische problemen en materiële schade zorgt in het centrum van Griekenland en in de Peloponnesos. Al eiste storm Daniel ook al minstens een leven. Volgens de lokale brandweer van de havenstad Volos kwam een man onder een muur terecht toen hij zijn koeien wilde bereiken. In dezelfde regio zou een man vermist zijn geraakt doordat hij door het water werd meegesleurd. In Volos viel er zoveel regen dat wagens werden meegesleurd door het water. Weinig verbazingwekkend geldt er nu een inreisverbod. Op veel plaatsen viel de elektriciteit tijdelijk uit en het mobiele telefoonnetwerk en internet werkten dinsdag tijdelijk niet of slechts in beperkte mate.

Beeld AFP