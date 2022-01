Storm Corrie in aantocht: KMI waarschuwt voor rukwinden tot 90 km/u en stormtij, steden bereiden zich voor

Aan de kust worden onder meer de strekdammen in Oostende en Blankenberge afgesloten uit voorzorg. Het KMI waarschuwt ook wandelaars die op de dijk willen wandelen. Het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Waterweg waarschuwen voor stormtij. Dat betekent dat het zeewater extra hoog komt. Er worden ook golven tot vier meter hoog verwacht. Verschillende kustgemeenten nemen daarom extra maatregelen.

In Antwerpen worden vanmiddag de waterkeringspoorten langs de Scheldekaaien gesloten. Het waterpeil van de Schelde zal vermoedelijk 7,12 meter bereiken, of 1,65 meter hoger dan normaal. Bestuurders die hun wagen op de Scheldekaaien hebben geparkeerd, krijgen de raad om die te verplaatsen.

Beeld ANP

Parken gesloten

In het Brussels Gewest zijn de gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen sinds 6 uur vanochtend dicht voor het publiek. Ook het Zoniënwoud is niet toegankelijk. Leefmilieu Brussel raadt aan om nergens in het gewest in de buurt van bomen te komen.

Naast het sluiten van de waterkeringspoorten in Antwerpen neemt De Vlaamse Waterweg nog andere voorzorgsmaatregelen. “Zo geldt maandag een scheepvaartstremming op de Boven-Zeeschelde om de dijken niet extra te belasten door golfslag van de schepen. Ook op de Rupel, de Beneden-Nete en de Beneden-Dijle geldt scheepvaartstremming in deze periode”, aldus een persmededeling van De Vlaamse Waterweg.

Jaagpaden met overloopdijken zullen uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk worden afgesloten. Langs die overloopdijken stroomt het rivierwater namelijk de overstromingsgebieden binnen. De Polders van Kruibeke zullen ook volledig afgesloten zijn.

Verschillende veersteigers zullen niet bereikbaar zijn en de veerdiensten en de Waterbus zullen tijdelijk buiten dienst zijn. De veerdienst Kruibeke-Hoboken zal een uur voor hoogwater buiten dienst zijn. Hetzelfde geldt voor het Sint-Annaveer in Antwerpen en de veerdienst Bazel-Hemiksem.

Het KMI verwacht vooral over de oostelijke landshelft buien. Daar gaat het om buien van smeltende sneeuw of sneeuw en in de Hoge Venen wordt er een sneeuwlaag van meerdere centimeter gevormd. In het westen van het land blijft het vaak droog. De maxima schommelen van 0 of 1 graad op de Ardense hoogten tot 6 of 7 graden in Vlaanderen. Er waait een krachtige noordwestenwind met rukwinden tot 75 of 80 kilometer per uur, of lokaal zelfs wat meer.

Archiefbeeld van stormweer in Oostende. Ter illustratie. Beeld Benny Proot

Nummer 1722 geactiveerd

Door het verwachte stormweer activeert de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk het nummer 1722, zo maakt de overheidsdienst zondagavond bekend. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst.

Code oranje in Nederland

Corrie zorgde bij onze noorderburen al op verschillende plaatsen voor schade en verkeersoverlast. Zo zorgde op de snelweg A7 in Noord-Holland een omgewaaide boom voor een file. In Scheveningen kwam een boom op een auto terecht. Ook op andere plaatsen in die regio zijn meldingen van omgewaaide bomen.

Het KNMI heeft voor maandag in Noord-Holland, Friesland en het waddengebied code oranje en voor de rest van Nederland code geel uitgeroepen. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer extra goed op te letten, vooral bestuurders van voertuigen met aanhangers en van vrachtwagens. Vanwege de storm zijn op Schiphol 260 vluchten geannuleerd. Volgens een woordvoerder van de luchthaven is er minder baancapaciteit beschikbaar, waardoor er minder vliegtuigen kunnen vertrekken en landen.

Ook de waterschappen bereiden zich voor op hoogwater, met name in het zuidwesten en noordoosten van het land. De Oosterscheldekering ging om 10.30 uur dicht.