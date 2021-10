Storm Aurore: lange files en hinder in Antwerpen, code geel in heel het land

▶ Bekijk: Stormweer in Antwerpen

Vandaag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen en buien. “Het wordt een onstuimige dag met eerst nog felle windstoten tot 90 kilometer per uur en op sommige plaatsen zelfs een uitschieter tot 100 kilometer per uur”, zegt weerman Frank Duboccage. “In de loop van de ochtend neemt de wind in kracht af.”

Buien trekken van west naar oost door het land. Het wordt ook een stuk frisser dan gisteren, met maxima van 8 tot 12 graden. Lokaal kan het stormweer tot windschade leiden, waarschuwt het KMI.

Hinder op de weg

Het stormweer liet zich voelen tijdens een “zeer pittige” ochtendspits. Er stond zowat 250 kilometer file, maar volgens het Vlaams Verkeerscentrum waren er geen noemenswaardige incidenten. Vooral op de snelwegen van en naar Antwerpen stonden lange files. Al om 7 uur telde het Verkeerscentrum ruim 100 kilometer file.

“De files zijn het gevolg van het natte weer en de moeilijke rijomstandigheden”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. “Bestuurders moeten hun rijstijl aanpassen, trager rijden en meer afstand houden. Ze houden best ook rekening met de gladheid door niet te bruusk te remmen”, legt hij uit.

Op de E19 richting Nederland, vlakbij de grens, zijn twee vrachtwagens gekanteld. Ook elders is er hinder op de weg: in Schoten en Brasschaat belandde telkens een boom op de rijbaan. Op de Frankrijklei in Antwerpen is er verkeershinder door een omgewaaide stelling.

Ook in Brussel heeft de brandweer het druk met interventies voor ontwortelde bomen, ondergelopen straten en andere gevaarlijke situaties.

Op de Bredabaan in Brasschaat viel een grote beuk dwars over de rijweg. Beeld Marc De Roeck

Openbaar vervoer

Ook voor het treinverkeer is er hinder. In Schaarbeek is door windstoten een boom op de bovenleiding van het spoor terechtgekomen, waardoor het treinverkeer tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman tot nader order onderbroken is. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel. De getroffen treinen worden omgeleid via de lijnen 139 (Leuven-Ottignies) en 36 (Luik-Brussel).

Sinds deze ochtend rijden er ook geen treinen tussen Geraardsbergen en het Henegouwse Edingen, door een vermoeden van schade aan de bovenleiding. Het probleem situeert zich op het grondgebied van Galmaarden. Ook op de hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam en op de lijn naar Aubange in de provincie Luxemburg waren er urenlang problemen met het treinverkeer.

Voorts vielen er in de nacht van woensdag op donderdag in de provincie Luxemburg bomen op de sporen door de hevige wind. Het treinverkeer werd een tijdje stilgelegd maar is intussen hervat.

In Antwerpen ondervindt het tramverkeer hinder. Tramlijnen 3, 5 en 8 moesten een tijdje worden omgeleid of ingekort omdat er een boom of tak op de traminfrastructuur was beland.

Schade

In het Antwerpse Wommelgem zit een industrieterrein nabij de Oelegemsesteenweg al de hele ochtend zonder stroom door het stormweer. Er vielen verschillende bomen op de weg en enkele hoogspanningskabels zijn afgebroken.

De storm richtte ook schade aan aan het Bosuilstadion van voetbalclub Antwerp. Daar is tijdens de nacht een stuk van het dak weggewaaid. Het gaat om een deel van het dak van tribune 1. Het dak kwam door de hevige wind los en belandde deels op het veld. Volgens Antwerp is echter “alles onder controle” en “voorzien we als club geen verdere hinder”.

Ook in de Antwerpse haven is er schade. Op kaai 913 waaiden enkele containers weg.

Radja Nainggolan deelde op sociale media een foto van de puinhoop in het stadion. Beeld rv

Op kaai 913 zijn containers weggewaaid. Beeld PLA

Verwachtingen

Komende nacht zijn nog enkele buien mogelijk in het oosten van het land, elders klaart het grotendeels uit. Tijdens de nacht wordt het overal droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. De wind wordt zwak tot matig uit west tot zuidwest in het binnenland en matig tot vrij krachtig uit westnoordwest aan zee. In de Ardense valleien kan het op sommige plaatsen gaan vriezen. In het centrum van het land schommelen de minima tussen 2 en 5 graden. Aan zee halen we nog zo’n 10 graden.

Vanmiddag verwacht het KMI overigens ook stormtij in het Zeescheldebekken. Hierdoor geldt code geel in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, waarbij waakzaamheid geboden is. Rond 17 uur vanmiddag bedraagt de verwachte waterstand van de Zeeschelde in Antwerpen +6,55 tot +6,75 meter. Aan zee worden eveneens hoge waterstanden verwacht, net onder de eerste waarschuwingsdrempel, hoewel niet uitgesloten wordt dat die wordt bereikt.

In Antwerpen gaan deze namiddag de waterkeringspoorten dicht. Dat meldt de stad. De poorten zullen allicht van 15 tot 18 uur gesloten blijven. Wie zijn wagen op de Scheldekaaien parkeerde, kan die daar weghalen tot 15 uur. Nadien zal dat enkel nog kunnen voor wagens die op de parking ter hoogte van de Sint-Michielskaai staan.

Nummer 1722

De FOD Binnenlandse Zaken heeft wegens het slechte weer tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp. Voor storm- of waterschade die niet levensbedreigend is, maar waarvoor de bijstand van de brandweer noodzakelijk is, kunnen mensen een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar 1722. Op die manier raakt het noodnummer 112 voor mogelijk levensbedreigende situaties niet overbelast.

De FOD roept op om bij voorkeur het e-loket te gebruiken. “Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven voordat je een operator aan de lijn krijgt”, klinkt het. “Soms raken de telefoonlijnen immers verzadigd wanneer er veel mensen tegelijk bellen. Een aanvraag via het e-loket wordt door de brandweer op dezelfde manier afgehandeld als een oproep naar 1722. Je zal dus niet sneller geholpen worden als je naar 1722 belt.” Het noodnummer 112 blijft voorbehouden voor levensbedreigende situaties.

Beeld NoodweerBenelux

Voorspelling voor de komende dagen

Vrijdag start de dag op vele plaatsen met brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het noorden. Het wordt dan wisselend tot soms zwaarbewolkt en in de loop van de namiddag en ‘s avonds vallen er enkele buien. We halen maxima van 7 tot 9 graden op het Ardense reliëf en 10 tot 12 graden in het westen van het land. Het wordt winderig; aan zee waait er een vrij krachtige tot krachtige westelijke wind die ruimt naar noordwest, in het binnenland is de wind matig tot soms vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen, ruimend naar west. Er zijn rukwinden tussen 50 en 65 kilometer per uur.

Zaterdag wordt het rustig en wisselend bewolkt. Het blijft zo goed als droog al is een lokaal buitje niet geheel uitgesloten. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 à 14 graden aan zee. De wind is overwegend zwak, aan zee matig, uit zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Zondag is het vrij zonnig met hoge wolkensluiers. Het blijft droog bij maxima rond 9 à 10 graden in de Ardennen en 12 tot 14 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit zuidelijke richtingen.