Storing bij verschillende 365-diensten zoals Outlook en Teams: Microsoft draait update terug om probleem op te lossen

Microsoft heeft woensdagochtend meldingen gekregen over storingen bij verschillende programma’s, zoals Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, Microsoft Graph en OneDrive for Business. Op de gespecialiseerde website Downdetector zijn ook incidenten gemeld in de Verenigde Staten en in Europa voor verschillende diensten die tot Microsoft behoren, van het videospelplatform Xbox Live tot het sociaal netwerk LinkedIn.

Een netwerkfout zou aan de basis liggen van de problemen. Hoe lang de storing zal duren, is onduidelijk, maar Microsoft meldt dat het een uitgerolde update heeft teruggedraaid en dat het alvast positieve signalen krijgt van klanten die eerder getroffen waren door de storingen.

Of de storing nu volledig van de baan is en hoelang ze verder nog zal duren, is momenteel nog onduidelijk.