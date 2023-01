Storing bij Microsoft-diensten zoals Outlook en Teams opgelost

De storing bij Microsoft-diensten is intussen verholpen. Dat blijkt uit de statuswebsite voor Office 365 van de Amerikaanse technologiereus.

Woensdagochtend kreeg Microsoft meldingen over storingen bij verschillende programma’s, zoals Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, Microsoft Graph en OneDrive for Business. Op de gespecialiseerde website Downdetector zijn ook incidenten gemeld in de Verenigde Staten en in Europa voor verschillende diensten die tot Microsoft behoren, van het videospelplatform Xbox Live tot het sociaal netwerk LinkedIn.

Een netwerkfout zou aan de basis hebben gelegen van de problemen. In een nieuwe update die rond 13.30 uur Belgische tijd online is geplaatst, staat nu dat zowel de storing bij de 365-diensten als bij Azure verholpen is.