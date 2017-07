Stop niet tijdens lunchtijd - en nog vijf tips om Zwarte Zaterdag door te komen

Tips over dag van vertrek

Heel algemeen gesproken geven vrijwel alle adviseurs één en dezelfde tip: vertrek niet op vrijdag of zaterdag. De ANWB voegt daaraan toe dat zij die per se zaterdag willen of moeten vertrekken het best zaterdag wat later op de dag kunnen gaan. Maar zondag is nog beter. Dit advies is vooral gericht aan mensen die niet op een dubbeltje meer of minder kijken. Voor veel vakantiegangers geldt dat er bij vertrek op zondag één dag wordt verspeeld vanwege de al betaalde tent/stacaravan of huisje.

Ook heel algemeen gesproken geven velen het advies om juist eerder te vertrekken. De prijs die dan wordt betaald voor het (hopelijk) ontlopen van files op de Franse snelwegen is het afschrijven van meer vakantiedagen plus de kosten voor een of meerdere overnachtingen voor aankomst op de eindbestemming.