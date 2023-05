‘Stop met delen van herkenbare beelden’: parket doet oproep na treinongeval in Bilzen

De beelden van het treinongeval in Schoonbeek zijn zowat heel Vlaanderen rond gegaan, alleen circuleren ze ook herkenbaar via Facebook, Instagram én WhatsApp. “En daarop is het gezicht van de vrouw én haar nummerplaat duidelijk herkenbaar”, zegt Marijke Teunis van het parket. “We doen graag de oproep om de herkenbare beelden niet langer te verspreiden uit respect voor de privacy van het slachtoffer.”

De vrouw in kwestie ligt nog steeds in het ziekenhuis met zware verwondingen, maar haar toestand was nooit kritiek. De dame moest nog verhoord worden. Of ze klacht neer legt tegen de maker van het filmpje die de beelden uiteindelijk de wereld instuurde, is nog niet duidelijk.

De bestuurster van de Mercedes negeerde mogelijk de nadarhekken die waren geplaatst ter hoogte van de oversteekplaats. Op de beelden is te zien en te horen hoe een man op haar wagen toeloopt en haar de levieten leest. Maar meer dan enkel duidelijk maken dat ze zich in een gevaarlijke situatie begeeft, probeert hij haar ook te helpen. Er staat immers een wegversperring naast de gesloten slagboom die de vrouw de doorgang helemaal verspert, maar die verplaatst de man snel even zodat de vrouw alsnog weg kan rijden.

Opvallend genoeg slaagt ze daar niet in, mogelijk doordat haar wagen in parkeerstand staat en ze er in volle paniek niet in slaagt om te vertrekken. Niet veel later is dan ook te zien hoe haar wagen gegrepen wordt door de aankomende trein. De man die alles filmt, loopt vervolgens opnieuw naar het wrak toe en vraagt de vrouw waarom ze niet doorgereden is. Huilend geeft ze te kennen dat dit niet lukte.

Het parket vraagt de herkenbare beelden niet langer te verspreiden. Beeld rv