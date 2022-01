► ‘Stomme klootzak’: Biden mompelt verwensing over Fox News-reporter terwijl microfoon nog aanstaat

Bekijk hier de uithaal van president Biden:

Bij het verlaten van de zaal vroeg de verslaggever of "inflatie een politiek risico" was voor de president. Biden keek weg, mompelde een sarcastische opmerking terwijl de microfoon nog aanstond, en noemde de verslaggever vervolgens "een stomme klootzak."

Videomateriaal van het incident verscheen op Twitter en verschillende Amerikaanse nieuwswebsites. De verslaggever is niet te zien en het filmpje eindigt na Bidens opmerking.

Verontschuldigingen

Een uur na het voorval verscheen Peter Doocey, de verslaggever in kwestie, in het Fox News-programma van Sean Hannity. Daarin vertelde Doocey dat Biden hem had gebeld om z’n verontschuldigingen aan te bieden. “Hij zei ‘het was niet persoonlijks, vriend’. En we praatten nog even en ik zei dat ik altijd vragen zal stellen die anderen niet stellen, en hij zei dat ik dat moet blijven doen. Het was een aangenaam gesprek.”

Het is niet de eerste keer dat Biden zich laat vastleggen terwijl hij scheldwoorden gebruikt. In 2010 bijvoorbeeld feliciteerde hij als vicepresident toenmalig president Barack Obama met het erdoor krijgen een grote hervorming van de gezondheidszorg. Biden zei dat het “een big fucking deal” was, wat te horen was via een microfoon die aanstond.