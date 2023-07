Stilte voor de storm op de scheepsparking

Liveblog Oorlog in Oekraïne Live - New York Times: ‘Hoofdaanval Oekraïens tegenoffensief is begonnen’ • Zelensky meldt ‘zeer goed nieuws’ van het front Live - New York Times: ‘Hoofdaanval Oekraïens tegenoffensief is begonnen’ • Zelensky meldt ‘zeer goed nieuws’ van het front