Stijn Meuris: ‘Sinds mijn hartstilstand denk ik veel aan de tijd die me nog rest, ik hoor de klok plots tikken’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Eenentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Noordkaap-zanger en radiopresentator Stijn Meuris (58). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Dat varieert, en ik moet toegeven dat ik me de laatste tijd ook weleens ouder voel dan ik ben. Tot een aantal jaren geleden was mijn leeftijd niet iets waarmee ik bewust bezig was. Dat meen ik echt. Maar sinds de hartstilstand die ik tweeënhalf jaar geleden meemaakte en dus ook overleefde, is dat toch veranderd.

“Mentaal ben ik nog steeds het kind dat ik altijd ben geweest, maar fysiek sputtert de motor vaker. Voor het eerst zijn er momenten waarop ik geplaagd word door zware vermoeidheid, spierpijnen, vastzittende schouders... dat had ik vroeger zelden. Misschien gaf ik die kwaaltjes ook geen kans, ik werkte ze letterlijk van me af. Ik moest altijd koste wat het kost in beweging blijven. Vroeger lachte ik wanneer mensen zeiden ‘dat ze plots wat ouder waren geworden’. Hoezo, dacht ik, plots? Zo werkt het toch niet? Nu ontdek ik dat het precies zo gaat. Behoorlijk confronterend.

“Dus hoe oud ik mij voel? Op sommige momenten 60, maar er zijn ook nog steeds dagen waarop ik me 25 voel. Er zit een kinderlijke speelsheid in mij die gelukkig ook nog regelmatig de kop opsteekt.”

2. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Mijn bizarre neiging om, in situaties waarin anderen vooral hindernissen en obstakels zien, toch te denken: let’s go. Hoe kunnen we dit wél voor elkaar krijgen? Ik vind dat je de wereldbevolking kunt opdelen in ja- en neezeggers. De neezeggers, dat zijn zij die overal redenen zien om iets niet te doen. Zo zit ik niet in elkaar. Als ik ergens enthousiast over ben, zal ik alles op alles zetten om dat idee tot een concreet plan om te vormen. Ik ben overduidelijk een jazegger.

“Zo zijn een paar jaar geleden ook de Tirades (reeks theatermonologen die Meuris opvoerde, SDW) ontstaan. Ik zat op deze exacte plek in de tuin met enkele vrienden te praten, toen een van hen zei: eigenlijk zou jij met al je meningen iets moeten doen. Ik dacht meteen: ja, leuk! (lacht) De avond zelf heb ik al een naam voor die show bedacht en een paar weken later waren er twaalf try-outs ingepland. Ik wil dan dat het vooruitgaat. Gemiste kansen zijn voor mij het ergste wat er bestaat.”

3. Wat is uw passie?

“Energie uitstralen en belichamen, dat vind ik een passie op zich. Ik maak muziek, ik presenteer op radiozender Willy, voer voorstellingen op, schrijf al 23 jaar lang een wekelijkse column in Het Belang Van Limburg... Ik heb niet echt een professionele corebusiness, ben altijd met meerdere projecten tegelijk bezig. Dat is de ADHD’er in mij: ik sta de hele tijd áán.

“Muziek is ook een krachtdadige brandstof in mijn leven. Wat dat fysiek met mij doet, de uitlaatklep die het me biedt, dat is ongelooflijk. Al vráágt het ook energie om muziek op de juiste manier te brengen. Met Noordkaap anderhalf uur lang op een podium staan, dat is topsport. Wij geven alles, en na een concert ben ik pompaf. Soms komen mensen naar een van onze shows omdat ze meezingers als ‘Ik hou van u’, ’Satelliet Suzy’ of ‘Van God los’ kennen. Gaandeweg ontdekken ze dan wel dat er naast die popnummers echt wel een enorme energetische power onder de motorkap zit. Een concert is bij ons toch een vorm van emotionele oorlogsvoering, van veroveringsdrang.”

4. Is het leven voor u een cadeau?

(resoluut) “Nee, ik vind het leven geen cadeau. In de eerste plaats al in de eerder filosofische zin: ik heb er nooit om gevraagd om hier rond te lopen.

'Er zit een grote donkerte in mij, een zwaarte die ik overal mee naartoe draag. Soms kan die al opspelen door het veranderen van de lichtinval in een ruimte.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Een bijzonder levenslustige mens ben ik ook niet. Levenslust associeer ik eerder met mensen die ’s ochtends uit bed opveren en denken: hoera, weer een dag! Dat heb ik niet. Er zit een grote donkerte in mij, een zwaarte die ik overal mee naartoe draag. Soms kan die al opspelen door het veranderen van de lichtinval in een ruimte. (tuurt naar de overdrijvende wolken) Kijk, het licht in de tuin is net wat kouder geworden, en dat voel ik meteen. Mijn gesprek is nu anders dan een halfuur geleden.”

5. Wat vond u de moeilijkste periode in uw leven?

“Volgende week is het exact twintig jaar geleden dat mijn toenmalige vriendin uit het leven stapte. Dat was uiteraard een absoluut dieptepunt in mijn bestaan. Lydia was een heel intelligente, aantrekkelijke jonge vrouw, met veel humor en zelfrelativering. Maar ze leed sinds haar tienertijd ook aan borderline, een bij momenten erg heftige persoonlijkheidsstoornis waarvan ik, en de mensen rondom ons, toen nog dachten: dat krijgen we wel opgelost. Maar in haar geval bleek het allemaal toch hardnekkiger en absoluter te zijn. Zoiets meemaken is uiteraard ongelooflijk ingrijpend. Zeker als het thuis gebeurt, in het huis waar ik overigens nog steeds woon.

“Het is niet zo dat ik destijds in een depressie ben weggezakt, maar ik verkeerde wel lange tijd in een soort permanente staat van verbazing en gemis. Die heeft me uiteindelijk ook tot bij de psycholoog gedreven. En nog steeds.

“Er zijn ondertussen twee decennia verstreken en ik denk dat ik dat verlies ondertussen enigszins kan plaatsen. Maar zoiets heeft wel impact op hoe je als mens in de wereld staat. Het psychische monster zat bij Lydia namelijk goed verstopt en leek aanvankelijk controleerbaar, mits de juiste begeleiding. Veruit het grootste aantal dagen verliep volstrekt normaal. Tot het uiteindelijk keihard en dodelijk toesloeg. Laat me zeggen dat je vanaf dan toch enige argwaan meesleept.

“Ik heb lang gedacht dat bepaalde psychische problemen relatief gemakkelijk op te lossen waren, zij het met therapie, medicatie, of – zoals ik heel naïef soms dacht – met een goede boswandeling. Ondertussen weet ik dat dat niet zo is, en dat er echt wel werk aan de winkel is als je bepaalde problemen ten gronde wil aanpakken. Of dat je ze misschien zelfs nooit helemaal weggewerkt krijgt. Het idee dat een perfecte samenleving mogelijk is met alleen maar shiny happy people, daarvan besef ik nu dat het een absolute illusie is.”

6. Welke kleine alledaagse gebeurtenis kan u blij maken?

“Die momenten zijn gelukkig heel talrijk. Een onbekende hond die kwispelend op me afstormt, dat beeld associeer ik met een soort ongecompliceerd geluk. Op zulke momenten denk ik weleens: wauw, het leven zit wonderlijk in elkaar. En ook: het geluk van die hond, dat zou ik weleens willen ervaren. Pure levenslust en kinderlijke vreugde, wat ik in feite nooit echt gekend heb.”

7. Wat is uw grootste angst?

“De totale ineenstorting van de samenleving. Daarmee bedoel ik enerzijds klimatologisch − ik ben een van de oprichters van Klimaatzaak, en volg de klimaatverandering al lang op de voet. Die hele klimatologische verandering is nu in een versnelling geschoten waarvan we het einde nog niet eens zien. Daarover maak ik me grote zorgen.

“Daarnaast merk ik dat er ook een maatschappelijke ineenstorting aan de gang is. Die hangt deels samen met de klimaatcrisis, maar niet volledig. De agressie die ik vandaag in de samenleving zie, het wederzijdse onbegrip en de steeds akeliger wordende onwetendheid en zelfs apathie... Dat vind ik heel alarmerend.

“Tegelijkertijd besef ik, vanuit mijn interesse in wetenschap en geschiedenis, dat dit een normaal proces is in de geschiedenis van beschavingen. Het zou lang niet de eerste keer zijn dat een samenlevingsvorm of cultuur verdwijnt. Zelfs als de boel volledig ineenstuikt, zal er wel íéts zijn dat overleeft en daarna weer opkrabbelt. Alleen zullen wij het mogelijk niet zijn.”

8. Wat biedt u troost?

“Dan beland ik toch weer bij de muziek. Ik kan nog steeds ontzettend uit mijn lood geslagen worden wanneer ik goed gemaakte dingen hoor. Door mijn job bij Willy gebeurt dat ook nog heel regelmatig. Al heeft de muziek uit de eighties toch een bijzondere plek in mijn hart. De muziek van bands als Joy Division, The Cure, Siouxsie and the Banshees, dat gíng ergens over. Het was een soort muzikale vertolking van een leven dat ik echt heb gekend.

“Ook voor simpele goedheid ben ik heel gevoelig. Wanneer een dienster op een zonnig terras me een koffie brengt en terloops iets zegt wat compleet buiten het stramien valt. Dat kan iets gevats zijn, een opmerking die me verrast, een echtheid die doorschemert te midden van de routine. Dat biedt mij troost.”

9. Wat is uw zwakte?

“Dat is weer de ongeremdheid die in mij zit. In mijn hoofd is het nooit rustig, en zijn er altijd radertjes aan het draaien. Bij momenten kan dat me enorm uitputten. Er wordt me weleens gezegd: gééf nu eens wat minder. Ik sta altijd op elf, ongeacht wat ik aan het doen ben. Nooit eens gewoon op acht. ADHD, hè. Ook indrukken van buitenaf komen vaak intens bij mij binnen. De vrachtwagen die hier door de straat buldert, het getimmer in de verte, de vogels die tjirpen... letterlijk alles schreeuwt om aandacht.

'Ik heb niet te klagen over mijn opvoeding, al moet ik erbij vermelden dat de jaren 70 in Noord-Limburg, op het vlak van huiselijke skills, écht wel de late middeleeuwen waren.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Hoe ik rust vind? Niet, nooit. Ik probeer wel eilandjes te creëren waar ik even kan aanmeren, en die me mentale houvast bieden. Dat doe ik door me te verdiepen in onderwerpen waarmee ik professioneel niets kan aanvangen. Ik lees bijvoorbeeld iedere maand een handvol tijdschriften en boeken over vliegtuigen, astronomie en geschiedenis. Ik verslind hele biografieën. En ik bouw nieuwe Lego-constructies. Dat zijn mijn vluchtroutes: omdat al die onderwerpen niks met werk te maken hebben, móét ik er nadien ook niets mee.”

10. Waar hebt u spijt van?

“Vooral van de dingen in het leven die ik niet gedaan heb. Ik heb bijvoorbeeld nooit een film gemaakt, terwijl ik dat wel graag had gedaan. Er waren zelfs concrete ideeën voor, maar dan komt de bureaucratie om de hoek piepen, en moet je een projectsubsidie bij het VAF te pakken krijgen. Plots ging het dan over betalingsschijven en over hoe we dat hele project gefinancierd zouden krijgen. Dat was niet bepaald mijn forte.

“Mijn spijtgevoelens bijten zich vooral vast op de professionele kansen die ik heb laten liggen, ja. Al moet ik toegeven dat het beroepsmatige en het persoonlijke geluk voor mij heel dicht bij elkaar liggen. Ik moet in beweging zijn om voldoening te ervaren. Misschien is het in dat opzicht niet verrassend dat ik de gelukkigste periode in mijn leven meemaakte toen ik als jonge journalist bij Het Belang Van Limburg begon te werken, en met Noordkaap een soort erg intense tweede job had. Ik had het waanzinnig druk, maar ik heb me te pletter geamuseerd. In de voormiddag van de parking rijden met een fotograaf naast me, op weg naar een verhaal: wauw! En dan later op de dag soundchecken om nog een show te spelen aan de andere kant van het land. Wat een leven was dát.”

11. Hoe was uw kindertijd?

“Druk, luid, heftig. En vooral: heel snel voorbij.

“Van de eerste zeven jaren van mijn leven herinner ik me eigenlijk niks. Mijn geheugen heeft die jaren simpelweg niet opgeslagen. Geen idee hoe dat komt. Daarna was mijn jeugd ook snel voorbij, omdat ik vanaf mijn vijftiende muziek begon te maken, en dat ook meteen heel serieus nam. Ik was amper zestien toen ik in de finale van de Rock Rally stond met Gruppenbild, mijn eerste bandje. De ontdekking van die ruigere muziek, waarin vaak semi-illegale dingen bezongen werden, vormde toch een eindpunt van de lieflijkheid die ik met mijn jeugd associeer.

“En die lieflijkheid was er zeker. Mama was kassierster in de Delhaize van Neerpelt, papa had een tamelijk hoge functie bij vrachtwagenfabrikant DAF in Eindhoven. De frigo en de benzinetank waren bij ons thuis steeds gevuld, dus er moet voldoende geld geweest zijn. Ik heb niet te klagen over mijn opvoeding, al moet ik erbij vermelden dat de jaren 70 in Noord-Limburg, op het vlak van huiselijke skills, écht wel de late middeleeuwen waren. Met soft parenting waren mijn ouders niet bezig, hoor. Zeker mijn vader was luid en dicteerde toch vooral op zijn eentje hoe de zaken in hun werk moesten gaan.”

12. Wat is uw vroegste herinnering?

“Mijn pa en ik die onze auto, een Peugeot 404, aan het wassen zijn op de oprit. Dat beeld associeer ik met een soort volksheid die óók heel hard in mijn jeugd aanwezig was. Een banale taak op een banale zaterdag. Daar hou ik van.”

13. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“De muur van mijn kamer was bezaaid met muziekposters van bands als The Cure en Joy Division, maar er hing ook een foto van de maan. Ook als jonge nerd was ik al heel intensief met astronomie bezig. Sexy, hè?”

14. Aan wie bent u schatplichtig?

“Aan mijn opa langs moeders kant. Henri Kwanten was veehandelaar in Overpelt, en hoewel hij zijn job heel serieus nam, ontwaarde ik ook een soort lichtheid in hem. Hij was de eerste persoon die me toonde dat die twee dingen samen konden gaan. Ik had hem uitermate graag en was zelfs jaloers op de relatieve vrijheid van zijn job. Op een doordeweekse namiddag de boerderijen van half Limburg bezoeken, dat wilde ik later ook. Ook al kwamen we regelmatig in de slachterijen van Lommel en Genk, wat bepaald geen pretje was.

'Doodgaan is eigenlijk ongelooflijk binair. Het is als een lichtschakelaar die aan- of uitgeknipt wordt. Later dacht ik ook: oh, als het dát maar is, dat fameuze doodgaan.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Die speelsheid heb ik ook altijd al gehad en zit nog steeds in mij. Soms moeten anderen me erop wijzen dat ik me niet gedraag volgens het verwachtingspatroon dat mensen hebben van een bijna-zestiger. Een voorbeeld: mijn moeder woont sinds een jaar in een serviceflat, en tot voor kort had ik de gewoonte om met mijn speedpedelec dat gebouw binnen te rijden, tot ín de gezamenlijke eetruimte zelfs, omdat daar een stopcontact was waar ik mijn fiets kon opladen. Pas nadat ik dat een paar keer deed, besefte ik: hé, vinden de mensen dit nu gek?” (lacht)

15. Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Toch vooral over de tijd die mij nog rest. Tot voor ik tweeënhalf jaar geleden een hartstilstand kreeg, was ik daar totaal niet mee bezig. Er was geen klok die tikte, of ik hoorde ze althans niet.

“Die hartstilstand was een keerpunt. Zes minuten lang ben ik er gewoon níét geweest, maar als bij wonder hebben de artsen me kunnen terugbrengen. In de tijd dat ik een flatliner was, heb ik trouwens geen licht aan het einde van een tunnel gezien. Dat ze mij uiteindelijk terug hebben kunnen halen, schrijf ik niet aan hogere krachten toe, of aan de sterkte van mijn lichaam. Wel aan de bekwaamheid en de snelheid van enkele spoedartsen en verplegers. Voorts heb ik dus gewoon geluk gehad. Stel dat mijn vriendin me niet in een helse rit naar het ziekenhuis had kunnen rijden, dan was het over en uit geweest.

“Doodgaan is eigenlijk ongelooflijk binair. Het is als een lichtschakelaar die aan- of uitgeknipt wordt. Later dacht ik ook: oh, als het dát maar is, dat fameuze doodgaan. Het ene moment ben je er, het andere niet meer. Simpel. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik het leven sindsdien radicaal anders aanpak, maar het systeem krijg je niet uit het manneke. Ik blijf een heftige mens en breng mijn dagen nog steeds niet in een hangmat door. Al ben ik inmiddels wel gestopt met roken.”

16. Hoe definieert u liefde?

(denkt lang na) “Als een fijne maar moeilijk te omschrijven vorm van diepe samenhang. Weten dat je, ondanks alle ellende, toch bij die ene persoon terechtkan. Ik had het eerder over die eilandjes waar ik aanmeer om rust te vinden: mijn relatie is er daar één van. Humor vind ik ook heel belangrijk. Geen liefde zonder humor, dat weet ik wel zeker.”

17. Hoe kijkt u naar uw lichaam?

“Met wisselende appreciatie. Ik heb eigenlijk nooit een fysieke lijfelijkheid ervaren. Ik ben één en al hoofd, amper lichaam. De confrontatie met de realiteit die ik in de spiegel zie kan me dan weleens verrassen. Het is niet zo dat ik dan een meter achteruitdeins, maar in mijn hoofd héb ik dus geen spiegelbeeld.

“Ik heb me eigenlijk altijd wat gegeneerd voor mijn lichaam. Ook als kind al vond ik dat ik geen mooi jongetje was. Jammer eigenlijk, want als ik nu naar foto’s van vroeger kijk, denk ik: dat viel eigenlijk wel mee. Maar als tiener en kind had ik niet zo’n geweldig zelfbeeld. Al heb ik er nu ook weer geen trauma’s aan overgehouden.

“Tegenwoordig probeer ik mijn lichaam wel wat beter te soigneren. Er gaat tegenwoordig geen week meer voorbij zonder medische afspraken. Een uur geleden zat ik nog bij de osteopaat en ik ga naar de diëtist, want er moeten hoognodig wat kilo’s af. Ik sport ook veel meer dan vroeger. Die hartstilstand heeft me doen inzien dat een sputterende gezondheid niet iets van de verre toekomst is, of iets wat anderen overkomt. Het is hier en nu aan de gang.”

18. Wat vindt u erotisch?

“Sta me toe om daarover niet in detail te treden. Sommige dingen mogen nog tot de privésfeer behoren, vind ik.”

19. Hoe zou u willen sterven?

“Met enige veldervaring kan ik zeggen: zoals ik het al eens gedaan heb. Plots. De rit naar het ziekenhuis was uiteraard afschuwelijk, maar het sterven zelf, dat gebeurde heel abrupt. Als het ooit ‘voor echt’ is, mag het opnieuw zo. Oké, er rest dan geen tijd om afscheid te nemen van je dierbaren, maar bespaar me in godsnaam een lange lijdensweg.”

20. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Een Bicky Burger met een blikje cola, in het gezelschap van goede vrienden. Die Bicky staat voor alles wat ik graag heb: festivals, een zekere volksheid, hechte vriendschap… Met het Hof van Cleve als laatste avondmaal zou je me geen plezier doen. Die deftigheid, dat ben ik niet.”

21. Welke droom hebt u nog?

“Ik hoop dat we een aantal dingen die dreigen mis te lopen in de wereld, zoals de plotse opkomst van AI, de klimaatcrisis en het ontbinden van een soort sociaal weefsel, nog op de valreep kunnen rechttrekken. Ik heb geen kinderen, dus in dat opzicht zal het me worst wezen. Maar ik denk regelmatig: jongens, het gaat allemaal te snel. Iemand moet dringend aan de noodrem trekken en ik vrees dat niemand dat aan het doen is.

“Voorts heb ik nog een simpele droom. Ik zou graag nieuwe muziek maken. Ik ben niet de grootste of meest geschoolde vocalist, maar ik kan wel teksten schrijven, en ik weet nog steeds hoe een goed nummer in elkaar zit. En er is die energie, met schitterende muzikanten.

“De heropstanding van Noordkaap is fantastisch, daar sta ik nog iedere keer met grote ogen naar te kijken. Wij treden nu op voor meer volk dan in de jaren 90, volk van alle leeftijden zelfs. Mocht daar over een tijdje een klein beetje nieuw materiaal bijkomen, dan hoor je mij niet klagen.” (lacht)