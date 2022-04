Stijgt de rente ook naar uw hoofd? ‘Wie op het punt staat om een woning te kopen, moet niet twijfelen’

Lenen voor een huis is de voorbije maanden fors duurder geworden. Wie een aankoop of verbouwing overweegt, voelt de moed dan misschien in de schoenen zakken. Is dat wel terecht?

Waar loopt de rente naartoe?

Na zo’n twee jaar stilstand is de rentevoet van woonkredieten in ons land aan een stevige opmars bezig de laatste maanden. Voor een lening van twintig jaar met vaste rente — een geliefde formule — geeft de barometer van Immotheker Finotheker aan dat particulieren sinds begin dit jaar van gemiddeld 1,60 procent naar 2,59 procent zijn gegaan, als ze tussen 80 en 100 procent van de waarde van hun pand lenen. Dat scheelt op het einde van de rit ruim 22.000 euro op de borrel, als je 200.000 euro leent.

Die stijging hangt samen met de intenties van de Europese Centrale Bank. Verwacht wordt dat die later dit jaar de hoge inflatie in de eurozone zal afremmen met een reeks renteverhogingen. “Dat heeft repercussies op alles wat met obligatiemarkten te maken heeft”, zegt Hans Dewachter, hoofdeconoom bij KBC. De rente op tienjarig Belgisch overheidspapier — de tienjarige OLO — staat vandaag op 1,40 procent, het hoogste peil sinds september 2014. “En dat wordt op zijn beurt weerspiegeld in de woonkredieten.”

De rentevoet voor een woonkrediet loopt dus vooruit op de feiten. Waar het uiteindelijke evenwicht zal liggen, is onzeker. Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, verwacht niet dat de tienjarige OLO boven de 1,60 procent zal uittornen. “Er zou zelfs een stuk kunnen afgaan, als een periode van negatieve economische groei zich dreigt door te zetten.” Dan moet de ECB misschien haar eigen intenties temperen.

De consensus bij financiële experts lijkt dat de rente op termijn nog een lichte stijging zal kennen. “Sowieso blijft het een vrij laag niveau als je in een historische context gaat kijken”, zegt Véronique Goossens, hoofdeconoom van Belfius. Gezien er voor de rest van het decennium een jaarlijkse inflatie van 2 à 3 procent wordt voorspeld, schurkt de “reële onderliggende rente” volgens Dewachter bovendien dicht bij het nulpunt aan.

Loont het om even te wachten met kopen?

Een stijgende rentevoet. De prijzen van bouwmaterialen die door het dak gaan. Een mens die graag wil kopen of (ver)bouwen zou zich voor minder de vraag stellen of geduld niet de beste deugd is. Dat het aantal vastgoedtransacties in februari en maart voor het eerst in lange tijd daalden in Vlaanderen, is een teken dat de oorlog en de inflatie voor twijfel zorgen.

“Maar als je op het punt staat om een huis te kopen, en het geld ligt klaar, dan zou ik eerlijk gezegd niet beginnen te aarzelen”, zegt De Leus. De meeste experts verwachten niet meteen een daling van de vastgoedprijzen, omdat de vraag naar vastgoed voldoende hoog blijft. Bovendien toont onderzoek dat rente en vastgoedprijzen sterk samenhangen in een opwaartse markt, maar veel minder in een dalende markt, omdat veel verkopers geen verlies willen slikken. “Enkel een heel sterke recessie zou een uitgesproken daling kunnen inzetten”, zegt De Leus.

Een segment dat wel in de klappen zou kunnen delen, zijn energieverslindende woningen. Dat is logisch: kopers zien zich in zo’n geval ofwel geconfronteerd met een torenhoge energiefactuur, ofwel met een dure energetische renovatie.

Ook voor de prijzen van bouwmaterialen lijkt er eerder sprake van een afkoeling van de stijging, dan van een effectieve daling. “De prijs van hout zou misschien nog een terugval kunnen kennen als de aanvoerketens wat normaliseren, maar bij isolatiemateriaal hoef je daarop niet te rekenen. De tekorten zijn stevig, en de toekomstige vraag is als gevolg van de energietransitie verzekerd”, zegt De Leus. Ook Goossens vreest dat “even wachten” weinig zoden aan de dijk brengt.

Worden bepaalde woonkredieten nu plots interessanter?

Zeker bij de erg lage rentestanden van de afgelopen jaren, gold het als een no-brainer om te kiezen voor een krediet met een vaste rentevoet, die voor de volledige looptijd van de lening vastligt. Zoiets biedt de zekerheid waar de gemiddelde Vlaming zijn hele leven op bouwt. “Meer dan 90 procent van de woonkredieten zijn volgens zo’n vaste formule”, zegt John Romain (Immotheker Finotheker).

Louter zekerheid kiezen, is volgens hem een slechte gangmaker in dit verhaal. “Net bij die twintig jaar vaste rentevoet zien we de grootste stijging, omdat daar het meest te rapen valt”, zegt Romain, die erop wijst dat de variabele rentevoet veel minder hard gestegen is, en dus aantrekkelijk kan zijn. “Sowieso ben je ook bij een variabele rentevoet gewapend, want wettelijk mag die maximaal verdubbelen. Het is trouwens echt niet ondenkbaar dat de rente weer zou gaan zakken.”

Romain stelt dat het belangrijk blijft om verschillende aspecten in rekening te brengen. “Veel mensen hebben de neiging om al hun centen in stenen te stoppen, maar daar kan je niet van eten. Ook levenskwaliteit is belangrijk.” In die zin kan het volgens hem lonen om bijvoorbeeld 5 jaar langer te ontlenen, en maandelijks 200 euro minder af te betalen. “Dat bedrag kan je trouwens ook aanspreken voor pensioensparen of beleggingen.”

Sowieso hoef je ook niet te angstig te zijn over een woonkrediet, zegt Romain. “Met je aanvraag klik je de rente vast, een aanbod van de bank blijft in de regel zeker twee maanden geldig. En als in die tijdspanne de rentes zouden dalen, kan je altijd heronderhandelen. Of op een ander gaan.”