Stijgende cijfers en lage vaccinatiegraad: Molenbeek voert opnieuw de mondmaskerplicht in

De burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Catherine Moureaux (PS) voert de mondmaskerplicht opnieuw in. Concreet zal iedereen die twaalf jaar of ouder is een mondmasker moeten dragen in de Ribaucourtstraat, de Ninoofsesteenweg, de Gentsesteenweg en het Sint-Jan-Baptistvoorplein. Ook in de straat van het testcentrum en de straat van het vaccinatiecentrum van de gemeente geldt de verplichting.

Daarnaast zal het mondmasker tot eind deze maand nog gedragen moeten worden op alle gemeentelijke markten, rommelmarkten en braderijen en in de gemeentelijke gebouwen die openbaar toegankelijk zijn. Wie zich niet aan de verplichting houdt, riskeert een boete van maximaal 350 euro.

Stijgend aantal besmettingen

De mondmaskerplicht werd weer ingevoerd naar aanleiding van het stijgende aantal besmettingen in het Brussels gewest. In de periode van 22 tot 28 maart is het aantal coronagevallen er met 16 procent toegenomen in vergelijking met een week eerder. Opvallend is wel dat van alle 19 gemeenten Molenbeek net de laagste incidentie telt: de voorbije twee weken waren er 448 besmettingen per 100.000 inwoners.

Ook de ramadan, de islamitische vastenmaand, speelt een rol. “We wilden anticiperen op de concentratie van mensenstromen in de handelsbuurten aan het eind van de namiddag, bij het verbreken van het vasten”, zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux (PS).

Bovendien is slechts 49 procent van de bevolking er dubbel gevaccineerd, volgens Sciensano. Slechts 24 procent kreeg een boosterprik. “Dat is een bijzonder lage vaccinatiegraad”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) daarover aan Het Laatste Nieuws. “Lokale besturen hebben het recht om die beslissing te nemen voor hun gemeente of stad. Het is niet simpel om dit opnieuw in te voeren en burgers hier alert op te maken.”

De professor verwacht op dit moment niet dat nog andere steden of gemeenten de mondmaskerplicht opnieuw zouden invoeren. In deze situatie is het vooral de combinatie van een stijging in cijfers en een zeer lage vaccinatiegraad.