Stier doodt bekende Spaanse matador in Franse arena

In Frankrijk is de bekende Spaanse stierenvechter Ivan Fandiño om het leven gekomen, nadat hij gewond raakte door een stier tijdens een gevecht. Dat melden bronnen binnen de entourage van de Bask.

De 36-jarige Fandiño viel tijdens het stierengevecht in Aire-sur-l'Adour, in het zuiden van Frankrijk, over zijn cape. Hij werd opgeschept door een van de hoorns van de stier, die een van zijn longen doorboorde. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen. Eerder op de dag had hij een andere stier wel kunnen doden. ©AFP

Het gaat om de tweede keer in een jaar tijd dat een Spaanse matador om het leven komt in de arena. Vorig jaar kwam Victor Barrio om het leven toen hij door een stier werd aangevallen. Daarvoor was het geleden van de jaren 90 van de vorige eeuw dat er in Spanje nog een stierenvechter omkwam in de arena. Elk jaar sterven bovendien mensen tijdens de Spaanse festivals met stierenrennen. In Frankrijk was het geleden van 1921 dat een matador om het leven kwam. ©AFP