Stiefzoontje (3) Belgische Syriëstrijder deed auto met vier mannen in ontploffen in gruwelijke IS-video

Sinan Can interviewde voor zijn documentaire buitenlandse jihadisten die gingen vechten met IS. Adel Mezroui uit Kapellen is zo’n Syriëstrijder. Hij was 17 in 2013 toen hij zich, net als zijn twee oudere broers, bij IS aansloot. Momenteel zit hij vast in de gevangenis in de Noord-Syrische stad Al-Hasakah en is zwaargewond aan zijn benen. “Ik heb twee nieuwe knieën en een nieuwe heup nodig”, vertelt hij in de documentaire.

Journalist Can laat Mezroui een filmpje uit februari 2016 zien, waarin een driejarige jongen op de knop van een afstandsbediening drukt. Meteen ontploft een auto met daarin vier gevangenen. Mezroui lacht en zegt dat het om zijn stiefzoon gaat, vermoedelijk een kind van zijn Britse echtgenote. Met die vrouw, die in het vluchtelingenkamp van Al-Hol zou verblijven, zou hij zelf nog een dochter hebben.

Mezroui zegt dat de video “propaganda” is en het kind gewoon deed wat hem gevraagd werd. Uiteindelijk geeft hij wel toe dat “het gruwelijk is”, al kan hij daarbij een lach niet onderdrukken.

Terugkeer naar België

Bij een bezoek van De Morgen aan de gevangenis van Al-Hasakah begin vorig jaar zei Mezroui dat hij pas spijt kreeg van zijn aansluiting bij IS nadat hij gewond was geraakt, en dat hij niet had geprobeerd om naar België terug te keren uit vrees voor een lange gevangenisstraf. “Beter vrij zijn bij IS dan 30 jaar in België in de cel zitten”, zei hij toen.

Toch probeerde hij vorig jaar een terugkeer naar ons land af te dwingen via de rechtbank. Met een kortgeding hoopte hij met zijn kinderen te kunnen terugkeren wegens humanitaire redenen. Het hof van beroep verwierp zijn verzoek echter in oktober vorig jaar.

Toen Can polste of Mezroui wel nog zou kunnen aarden in ons land, gaf die toe: “Ik denk dat elke moslim de keuze zal maken om in een Islamitische cultuur te leven.”

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers sprak in 2019 met Mezroui, bekijk hieronder het interview: