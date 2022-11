Stevent klimaattop dan toch op akkoord af? Onderhandelingen lijken laatste fase in te gaan

Momenteel onderhandelt de EU nog op enkele belangrijke punten, die nog in de meest recente conceptversie van het akkoord staan. Zo doen de Europeanen onder meer nog steeds hun best in de tekst niet alleen op te nemen dat het steenkoolgebruik afgebouwd moet worden, maar alle fossiele brandstoffen - ook olie en gas. In Glasgow, op de klimaattop vorig jaar, is het niet gelukt dit in de slotverklaring te krijgen.

Het ziet ernaar uit dat er ook echt een fonds komt voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte of extreem weer. Dat willen de Europeanen echter nog niet hardop toezeggen. Ze zeggen dat het afhankelijk is van het gehele pakket. Daarmee moeten de maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken, bij voorkeur tot 1,5 graad, voldoende zijn. Het liefst met een paar extra stappen vanuit de afspraken die in Glasgow zijn gemaakt, maar in elk geval geen achteruitgang.

Impasse

Eerder op de dag zaten de onderhandelingen op de klimaattop nog muurvast. Frans Timmermans, die namens de EU de onderhandelingen leidt, dreigde zelfs op te stappen. Hij deelde in de voormiddag nog mee dat hij “liever geen resultaat” heeft dan “een slecht resultaat”.

“We moeten vooruitgang boeken, geen achteruitgang, alle ministers van de Europese Unie zijn bereid weg te lopen als we geen resultaat krijgen dat recht doet aan wat de wereld verwacht”, klonk het.

COP27 moest normaal gezien vrijdagavond om 18 uur aflopen. Maar COP27-voorzitter Sameh Shoukry maakte vrijdagmiddag al bekend dat de top zeker tot vandaag zou uitlopen. Openstaande twistpunten waren vooral de oprichting van een fonds voor verlies en schade en de afbouw van alle fossiele brandstoffen.