Steven Van Gucht waarschuwt voor RSV-virus: ‘Neem baby’s niet mee naar grote bijeenkomsten’

Net nu het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in het ziekenhuis de afgelopen week met 30 procent is gestegen, zien artsen daar ook een heel plotse en sterke stijging van het aantal baby’s met het Respiratory Syncytial Virus (RSV). Die luchtweginfectie is potentieel gevaarlijk voor (jonge) kinderen.

Dus raadt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) ouders van zuigelingen en jonge kinderen aan om een goede ‘winteretiquette’ te hanteren. Het gaat om zaken die we nog kennen uit de coronaperiode: handhygiëne, afstand houden, thuisblijven wanneer je ziek bent en een masker dragen als je toch met symptomen de deur uitgaat.

Maar dus ook: twee keer nadenken vooraleer je met een zuigeling naar grote bijeenkomsten gaat. Of bij een babybezoek - of sinterklaasfeest komend weekend, zo u wil - vragen dat mensen die niet tot de dichte kring behoren, wat afstand houden.

Grote piek

Intussen hebben ziekenhuizen alle moeite van de wereld om de toestroom aan met het virus besmette patiëntjes de baas te kunnen. Het is nog te vroeg om zeggen of de plotse toename aan RSV-patiënten abnormaal is. Ook voor corona zagen ziekenhuizen in november en december een grote piek.

Maar wat de situatie dit jaar wel moeilijker maakt is dat ze gelijkloopt met een stijging van opgenomen coronapatiënten. “Ook hebben wij tien bedden op de kinderafdeling moeten sluiten omdat er onvoldoende gespecialiseerde verpleegkundigen zijn”, zegt kinderarts Marc Raes van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. “Dat is deels door de overheid. Die is gestopt met het financieren van opleidingen voor subspecialisaties voor verpleegkundigen.”