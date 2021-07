Steven Van Gucht (Sciensano): ‘Volledig gevaccineerden nog zelden in ziekenhuis’

“In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bestaan er al rapporten over de ziekenhuisopnames van gevaccineerden, in ons land wachten we daar nog op”, zegt Van Gucht. “Maar uit buitenlandse rapporten blijkt dat volledig gevaccineerden nog maar zelden worden gehospitaliseerd. Vaccins beschermen geen 100 procent tegen ziekenhuisopnames, maar wel rond de 90 procent.

“Ik heb zopas nog heel volledige statistieken uit Denemarken kunnen inkijken over het Pfizer-vaccin en de alfavariant. Uit de gegevens van duizenden mensen bleek dat het vaccin voor 90 procent beschermt tegen ziekenhuisopname en overlijden, en dat komt overeen met de klinische studie. Wat ook opviel: het vaccin beschermt voor 80 procent tegen infectie, en dat is echt hoger dan ik had verwacht. Het zou kunnen dat het met de deltavariant iets lager ligt, maar ik vermoed niet zo veel lager.

“Als je Sciensano-rapporten bekijkt op leeftijdsgroepen, dan zie je sinds de start van de vaccinatiecampagne verhoudingsgewijs een aanhoudende daling van de 80-plussers in ziekenhuizen, waarna er ook een daling is gekomen bij de 60- en 70-jarigen. Verhoudingsgewijs zie je wel een stijging bij twintigers en dertigers. Dat bewijst de impact van de vaccinatiecampagne: de gemiddelde leeftijd van wie in het ziekenhuis terechtkomt, ligt steeds lager. Dit gezegd zijnde, zou het interessant zijn om de statistieken te hebben van de mensen die nu worden opgenomen.”