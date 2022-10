Steven Van Gucht over het ‘winterplan’: ‘We zien dat variant BQ.1 steeds meer terrein inneemt’

Hoe staan we er vandaag voor?

Van Gucht: “Met het begin van de herfst merken we dat de coronacijfers weer stijgen. Dat komt vandaag vooral door het seizoenseffect, niet omdat er een nieuwe variant in opmars is. We hebben meer contacten, zitten vaker binnen bij elkaar, en zo kan het virus zich makkelijker verspreiden. Die herfstgolf was verwacht. Het virus heeft nog steeds geen endemisch karakter en is nog steeds erg besmettelijk. Wel zien we voorlopig dat het aantal overlijdens en patiënten op intensieve zorg een stuk lager is dan bij eerdere golven. We voelen deze golf - net als de eerdere omikrongolven - vooral in de afwezigheden op het werk. Van januari tot september waren er 14,5 procent meer afwezigheden op het werk dan in het laatste pre-covidjaar 2019.”

Hoe ver kan deze golf nog doorstijgen?

“We zien dat de stijging van de cijfers al even aan het vertragen is, mogelijk gaan we binnenkort naar een plateau. Dat is op zich gunstig, maar dat kan ook tijdelijk zijn. De vele contacten die we nu hebben, gaan op korte termijn niet afnemen. Daarnaast lijkt me de kans groot dat de huidige omikronvariant BA5 binnenkort op pensioen gaat en vervangen wordt door een andere variant, of door meerdere andere. We zien bijvoorbeeld dat variant BQ.1 al goed is voor 10 procent van de besmettingen en steeds meer terrein inneemt. Als die dominant wordt, kunnen we opnieuw een stijging krijgen.

“Die cyclus van golfjes kan een realiteit blijven deze herfst en winter, misschien zelfs tot in de lente. Dat hoeft ons niet te verbazen of te verontrusten, maar we mogen de impact ervan ook niet onderschatten. We weten dat in pre-coronajaren virussen als griep en RSV al voor een aanzienlijke druk op het zorgsysteem zorgden. Nu gaan we wellicht een combinatie van die virussen met corona krijgen. Gelukkig werken de maatregelen die we kennen tegen al die virussen.”

Steven Van Gucht. Beeld BELGA

Waaruit bestaat het ‘winterplan’ om veilig deze winter door te komen?

“De belangrijkste maatregel tegen het virus blijft vaccinatie. De prioriteit daar ligt bij mensen boven de 50, mensen met een verzwakte immuniteit en zorgverleners, en we zien toch dat die groepen zich opnieuw goed laten vaccineren.

“Daarnaast blijft ventilatie belangrijk en blijven de basisregels van de voorbije twee jaar aanbevolen, zoals thuisblijven wanneer u symptomen heeft. De regering besliste om het testbeleid aan te passen. PCR-tests worden voortaan alleen nog uitgevoerd bij medische redenen of risico’s op complicaties, of om een bepaalde behandeling te kunnen voorschrijven. Daarnaast kan uw arts nog steeds een snelle antigeentest doen of kunt u zelf een zelftest afnemen.

“Uiteraard betekent een negatieve zelftest niet dat u geen corona heeft. Als u symptomen heeft, is het dan ook verstandig om thuis te blijven zolang dat kan. Als u toch onder de mensen komt, zeker op drukke plaatsen als het openbaar vervoer, is een mondmasker aanbevolen.”

Er zijn inmiddels ook vaccins in het land die aangepast zijn aan BA5. Gaan we daarmee de vaccinaties verder zetten?

“Er zal inderdaad binnenkort ook met die nieuwe vaccins geprikt worden, maar ik raad mensen niet aan om daarop te wachten. Op langere termijn maakt dat weinig verschil. Als u zich nu laat boosteren, is dat waarschijnlijk voor het hele jaar. In die tijd zullen heel wat nieuwe varianten opduiken. Straks neemt BQ.1 het wellicht over van BA5, en ook BQ.1 zal daarna weer oud nieuws worden. Die constante mutaties zijn nu eenmaal eigen aan het virus. Wat je wil bereiken met een booster, is dat het een soort ‘reset’ doet van je immuunsysteem. En daar zijn alle boosters geschikt voor.”