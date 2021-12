Steve Bakelmans krijgt levenslang voor moord op en verkrachting van Julie Van Espen: ‘Hij heeft meermaals kansen gekregen’

Bakelmans, die dinsdagavond door de volksjury schuldig was bevonden aan de moord op Julie Van Espen, had geen behoefte aan een laatste woord. “Nee, dankuwel”, reageerde hij op de uitnodiging van voorzitster Alexandra Van Kelst.

Na vier uur beraadslaging kwamen hof en jury tot de strafmaat voor de verkrachting van en de moord op het 23-jarige meisje op 4 mei 2019. “De feiten zijn uitermate zwaarwichtig en gingen gepaard met nietsontziend geweld”, zei Van Kelst. “Het lichaam werd zwaar toegetakeld en in het kanaal gedumpt, wat haar familie de gelegenheid ontnam om afscheid te nemen.”

Een college van gerechtspsychiaters gaf Bakelmans 36 op 40 op het gebied van psychopathie. Het beoordeelde het risico op recidive met een 4B-score als zo hoog als mogelijk. “In dit land is psychopathie zo goed als onbehandelbaar”, zegt het verdict. “Mijnheer Bakelmans werd tweemaal eerder veroordeeld voor verkrachting. Hij heeft meermaals kansen gekregen: van justitie, van instellingen, van zijn entourage. Geen ervan hebben geleid tot gedragsverbetering.”

Ellendige jeugd

In een slotpleidooi legde advocaat Dimitri de Béco woensdagochtend een deel van de verantwoordelijkheid voor de tragedie bij de ouders van Steve Bakelmans. “Zijn vader was de eerste serieverkrachter die hij leerde kennen. Hij maakte meerdere slachtoffers in de familie. Zijn moeder zat aan de heroïne toen hij twee jaar was, zij was een heroïnehoer. Steve heeft zijn moeder in zijn leven drie keer gezien. De eerste keer toen hij acht was, de tweede keer toen hij achttien was. De derde keer was hier, op dit proces.”

Het assisenproces speelde zich op verzoek van de familie Van Espen achter gesloten deuren af. Uit de wel openbare slotpleidooien viel op te maken dat Bakelmans senior in zijn getuigenis zijn vaderschap kwam betwisten. Steve Bakelmans zelf verklaarde dat zijn vader hem vanaf zijn vijfde met een broeksriem sloeg. “Geef hem één verzachtende omstandigheid”, richtte De Béco zich tot de jury. “Dan hebt u op zijn minst erkend dat hij een ongelukkige jeugd heeft gekend. Levenslang is hopeloos, het betekent dat er niets van hem overblijft.”

Bakelmans had volgens De Béco nooit een verdedigingsstrategie. “Na zijn aanhouding ging hij tot bekentenissen over. En na vier uur verhoor zegt Bakelmans: ‘Ik denk aan mijnheer Van Espen.’”

‘Dankbaar’

Levenslang betekent in België twintig jaar opsluiting. Advocaat-generaal Björn Backx pleitte ervoor om voor Bakelmans de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) op 25 jaar te brengen, zodat hij in de praktijk ook na twintig jaar nog niet vrij zou kunnen komen. “Zijn krediet is op”, zei Backx.

Het verdict volgt die redenering, maar toch niet helemaal. “Jury en hof erkennen dat Steve Bakelmans niet opgegroeid is in een normaal gezin”, besloot voorzitster Van Kelst. “Het ontbreken van zijn moeder en een volstrekt falend opvoedingskader hebben bijgedragen tot zijn persoonlijkheidsstoornis, maar dat kan niet in acht worden genomen als verzachtende omstandigheid. Hij is een reëel en ernstig gevaar waar de samenleving zich tegen dienst te beschermen.”

Namens de familie van Julie Van Espen sprak advocaat John Maes van “een geruststelling dat de zwaarste straf werd uitgesproken”.

Bakelmans onderging het verdict uitdrukkingsloos. Hij stond op en liet zich door de politie wegvoeren. “Hij bleef daar rustig bij, want een zware straf was wat hij verwachtte”, zei Dimitri de Béco na de uitspraak. “Het openbaar ministerie eiste een mogelijkheid tot VI na 25 jaar. Het maximum. Als je daar vijf jaar van af haalt, geef je de boodschap: we geloven er ergens toch nog in dat je iets kan betekenen in de maatschappij. Daar ben ik heel dankbaar voor.”