Steve Bakelmans doorverwezen naar assisen voor moord en verkrachting Julie Van Espen (23)

Steve Bakelmans zit ruim twee jaar in het arresthuis van de Begijnenstraat in Antwerpen onder een dubbel mandaat. Hij doet zijn veroordeling tot vijf jaar cel uit voor de verkrachting van zijn ex-vriendin in 2016. Daarnaast zit hij in voorlopige hechtenis in het onderzoek naar de moord op Julie Van Espen. Hij vermoordde op 4 mei 2019 de studente uit Schilde toen zij langs het Albertkanaal in Merksem fietste.

Advocaten Dimitri De Béco en Marlies Vercammen hebben het moorddossier zonder enig weerwerk door de raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling laten passeren. Vanaf zijn arrestatie en de bekentenissen door hun cliënt zagen zij in dat alleen het hof van assisen kan oordelen over deze gruwelijke feiten.

Stille wake voor Julie Van Espen. Beeld Wouter Van Vooren

“Steve Bakelmans zal aan de assisenjury uitleggen wat voor iemand hij is en hoe hij deze feiten heeft gepleegd. Bij de reconstructie had hij het zwaar om opnieuw met de feiten geconfronteerd te worden. Ook het assisenproces zal voor hem niet gemakkelijk worden maar hij zal zo goed mogelijk meewerken aan de waarheidsvinding. De familie van Julie Van Espen heeft daar nood aan. Onze cliënt is zich bewust van het enorme leed dat hij heeft aangericht."

De advocaten hopen begin 2022 op een sereen, rechtvaardig proces. Zij houden geen strategie achter de hand. Het gerechtelijk onderzoek is volledig en correct gevoerd.