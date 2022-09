Sterrenkundigen vinden verklaring voor raadsel ringen van Saturnus

Het is een beetje alsof je een foto bekijkt van een mens en niet weet of het een baby is of iemand van pensioengerechtigde leeftijd. Zo duidt sterrenkundige Simon Portegies Zwart van de Universiteit Leiden het raadsel over de leeftijd van de ringen die van de Saturnus de meest herkenbare planeet in het zonnestelsel maken.

“Afhankelijk van wie je het vraagt, bestaan ze al zolang als het zonnestelsel zelf, of zijn ze juist relatief recent verschenen”, zegt hij. Het feit dat we zoiets basaals niet weten over een van de meest in het oog springende verschijnselen van ons zonnestelsel – de ringen zijn voor iedereen met een hobbytelescoop aan de nachtelijke hemel te zien – onthult vooral hoe weinig we eigenlijk nog weten van ons kosmisch thuis.

Tikje scheef

In het vakblad Science tekende een groep astronomen donderdag echter een nieuwe verklaring op voor het ontstaan van die ringen. Daarmee ontraadselen ze en passant ook een tweede kwestie rond Saturnus: waarom de planeet een tikje scheef in de ruimte hangt, onder een hoek van iets meer dan 26 graden ten opzichte van de baan die de planeet rond de zon maakt.

Die hoek verraadt dat er in het verleden “iets” met de planeet moet zijn gebeurd. Maar omdat Saturnus vrij groot is en als gasplaneet bovendien een “zachte” buitenkant heeft, biedt een historische kosmische botsing, in dit soort kwesties normaliter de hoofdverdachte, geen oplossing.

In het artikel beschrijven de onderzoekers daarom een ander scenario, een kosmische samenloop van omstandigheden die tot de huidige verschijningsvorm van Saturnus kan hebben geleid. Dat verhaal begint zo’n 150 miljoen jaar geleden toen iets de baan van een voormalige Saturnusmaan – eentje die ze Chrysalis doopten – verstoorde. Daardoor kwam deze te dicht bij de reuzeplaneet, waarna de zwaartekracht van Saturnus de maan vermaalde tot de kosmische kiezels die tegenwoordig gedrapeerd in ringen rond de planeet hangen.

Diezelfde gebeurtenis gaf tegelijkertijd ook Saturnus-maan Titan een zet, zodat deze verder van de planeet af kwam te staan. Een samenspel tussen de zwaartekracht van Titan en van buurplaneet Neptunus, zo blijkt uit computersimulaties van de onderzoekers, heeft Saturnus vervolgens in z’n huidige stand getrokken.

Onder de indruk

“Dat dit nieuwe artikel deze twee vraagstukken in één keer verklaart, vinden we als wetenschappers heel mooi. Je bent dan veel sneller geneigd die verklaring te geloven”, zo duidt Portegies Zwart het resultaat van zijn vakgenoten. “Dit lijkt van een afstandje misschien een heel gekunsteld scenario, maar dat valt mee. Op de nieuwe maan na, zijn alle benodigde elementen al in het zonnestelsel aanwezig.”

Maar hoewel hij onder de indruk is van de nieuwe theorie, moeten we volgens Portegies Zwart ook voorzichtig blijven. Dit type computersimulaties is volgens hem “notoir gevoelig voor kleine fouten”. De mysteriën van Saturnus zijn daarom volgens hem nog altijd niet definitief opgehelderd.