Sterrenkundigen schieten eerste beeld van ‘ons’ zwarte gat: ankerpunt van galactisch formaat

Dames en heren, daar is hij dan: Sagittarius A*, het zwarte gat in het centrum van de Melkweg, het sterrenstelsel waarin we leven. Op gelijktijdige persconferenties over de hele wereld onthulden astronomen donderdagmiddag de betoverende blik op dat kosmisch gevaarte, gemaakt door de groep die in 2019 ook al de allereerste foto van een zwart gat presenteerde. De bevindingen werden gepubliceerd in tien artikelen in vakblad The Astrophysical Journal Letters.

Het nieuwe beeld toont opnieuw een compositie van schaduw en vuur. De schaduw, zwart in het midden, onthult de contouren van de zogeheten horizon van het gat, een point of no return waar voorbij niets nog aan zijn aantrekkingskracht kan ontsnappen, zelfs het licht niet. Het ‘vuur’ komt van de loeihete materie die om het zwarte gat klotst, gevangen maar nog niet verzwolgen, door elkaar gehusseld en samengeperst in de groteske zwaartekracht.

Hart kosmisch thuis

Meer nog dan die vorige foto uit 2019 vertelt deze een bijzonder verhaal. Ziehier het hart van ons kosmisch thuis, zegt het, het ankerpunt van onze plek in het heelal. Want om dit gevaarte – vier miljoen maal de massa van de zon, met een horizon grofweg vijftien maal de afstand van de aarde tot de maan – draait niet alleen de zon, de aarde en de gehele mensheid, maar ook elke andere ster in de Melkweg.

Dat maakt van Sagittarius A* het hart van een klokwerk van galactisch formaat, waarbij de wijzers naar menselijke maatstaven duizelingwekkend traag tikken. Een grove 240 miljoen jaar doen ‘we’ namelijk over één rondje, een periode zo lang dat het de opkomst én ondergang van de dinosauriërs en de geboorte van de mensheid omvat. Bang dat de aarde zelf in het reusachtige zwarte gat valt, hoeven we overigens niet te zijn. Net zoals onze planeet zich niet zomaar in de zon zal boren, ondanks de krachtige aantrekkingskracht van onze moederster.

Geheimen ontrafelen

Belangrijker nog dan de symbolische waarde, is dat deze flakkerende schaduw de poort opent naar verse wetenschappelijke kennis. “Het maken van een foto van het zwarte gat in het centrum van de Melkweg is de reden dat we ooit met dit project begonnen zijn”, zegt astronoom Heino Falcke van de Radboud Universiteit, een van de initiatiefnemers. Al in 2000 schreef hij met collega’s in het vakblad The Astrophysical Journal Letters dat je een kosmisch monster als Sagittarius A* in theorie moet kunnen vangen op de gevoelige plaat. “Nu kunnen we hem eindelijk in de ogen kijken en ontdekken welke geheimen hij heeft.”

Sagittarius A* is, ondanks dat niemand hem tot nog toe had gezien, namelijk een goede bekende. Uit eerdere metingen en resultaten, die in 2020 nog de Nobelprijs voor de natuurkunde opleverden, kennen astronomen bijvoorbeeld heel exact de massa van het gat.

Die massa laat zich via de wetten van Einsteins algemene relativiteitstheorie goed vertalen naar onder meer de grootte, maar ook de vorm en schakeringen van de schaduw van de horizon van het gat. “Met deze foto kunnen we onze kennis van de algemene relativiteitstheorie pas echt goed testen”, zegt Falcke. Dat is onder meer van belang omdat fysici de zwaartekracht, die in de relativiteitstheorie goed wordt beschreven, nog altijd niet helemaal begrijpen.

De nieuwe foto, die flink lijkt op de foto uit 2019, past perfect op de verwachtingen uit de relativiteitstheorie, zo schrijven de onderzoekers in de begeleidende artikelen.

Reuzentelescoop

“Het is niet alleen het kunnen testen van de relativiteitstheorie dat deze beelden zo interessant maakt’, zegt astrofysicus Sera Markoff van de Universiteit van Amsterdam, die onder meer onderzocht hoe het kolkende materiaal om het zwarte gat zich in de nieuwe metingen gedraagt. “We hopen bijvoorbeeld te ontdekken waarom Sagittarius A* vrijwel geen jet heeft”, zegt ze, verwijzend naar de reusachtige stroom gas en materie die uit sommige zwarte gaten de ruimte voorbij een sterrenstelsel in schiet. Zulke jets kunnen soms miljoenen of zelfs miljarden malen groter zijn dan het zwarte gat zelf.

De nieuwe foto is overigens niet direct geschoten met een fototoestel, maar is in de computer door een team van honderden wetenschappers uit tientallen verschillende landen gereconstrueerd uit meetgegevens van de Event Horizon Telescope, een groep van acht telescopen verspreid over de hele planeet. Door die gegevens achteraf wiskundig aan elkaar te knopen, ontstaat een effectieve reuzentelescoop die in staat is dit soort verre kosmische monsters te zien.

Missie voltooid

Ditmaal gebruikten ze daarvoor overigens dezelfde meetgegevens, verzameld in 2017, als bij de vorige foto van een zwart gat. De reden dat het ‘maken’ van deze foto zoveel langer duurde, is dat Sagittarius A* relatief veel beweeglijker is dan het zwarte gat in het verre sterrenstelsel M87, dat op de eerdere foto stond.

Door het kolkende materiaal verandert het beeld grofweg elke elf minuten, terwijl dat bij M87 een grove twee weken duurt. “Het is alsof je een foto wilt maken van een kleuter die niet stil wil zitten”, zei Falcke daar destijds over. En dan zit de mensheid ook nog eens ‘gevangen’ in hetzelfde sterrenstelsel als Sagittarius A*, zodat ons zicht versperd wordt door al het spul – gas, stof, en sterren – tussen ons en het galactisch centrum.

“Nu dit gelukt is, voelt het alsof we onze missie pas echt hebben voltooid”, zegt Falcke, al zijn hij en zijn collega’s tegelijk nog lang niet klaar met het project. In 2018, 2021 en 2022 verzamelde de Event Horizon Telescope nieuwe meetgegevens. “En dan hebben we nu ook nog drie nieuwe telescopen in het netwerk, en allerlei nieuwe analysetechnieken die we op de data kunnen loslaten”, zegt EHT-projectdirecteur Huib Jan van Langevelde. Het volgende doel? Een filmpje. Zodat dit soort composities van schaduw en vuur ook nog gaan dansen.