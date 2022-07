‘Stel overschrijvingen uit tot na het festival’: zo voorkom je dat je bestolen wordt op de weide

De politie krijgt ieder jaar gemiddeld iets meer dan duizend meldingen van gauwdiefstallen binnen. “Deze cijfers dateren van 2019, het laatste jaar waarin grote massa-evenementen nog mogelijk waren”, zegt Tineke Van Iseghem van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) van de FOD Binnenlandse Zaken. “Vermoedelijk is dit cijfer nog een onderschatting, omdat veel diefstallen niet worden aangegeven. Bovendien verwachten we dit jaar een stijging van het aantal diefstallen, omdat er zolang geen grote evenementen zijn georganiseerd.”

Hoe kan je de lepe trucjes van de zakkenrollers doorzien? “Er zijn meerdere manieren waarop een dief je kan beroven”, zegt Van Iseghem. De politie onderscheidt zes types.

1. De neptoerist

De neptoerist vraagt je de weg of andere informatie en toont je bijvoorbeeld een kaart. Terwijl je probeert te helpen, slaan ze toe en stelen ze uit je tas.

2. De blokkeerder

Deze dief blokkeert de ingang van bijvoorbeeld het toilet. Daardoor hoopt een menigte zich op. Terwijl iedereen voor zich uit kijkt, reikt een medeplichtige van achteren in je broekzak om je geld of ticket te stelen.

3. De sluwe morser

Deze criminelen morsen ‘per ongeluk’ een drankje en zorgen voor vlekken op je broek of T-shirt. Een ideaal afleidingsmanoeuvre om ongestoord enkele waardevolle spullen uit je zakken te stelen.

4. De botser

Dit type zakkenroller botst op je in de menigte. Dat kan ongestoord tijdens een groepsdans, zoals bij een moshpit of na afloop van een druk optreden. Terwijl je afgeleid bent, reikt de dief of een medeplichtige in je zakken.

5. De bloemengever

Deze zakkenrollers begroeten je vriendelijk, omhelzen je of geven je een cadeau, bijvoorbeeld een bloem. Terwijl je in de war bent, graait de crimineel naar je portemonnee. Je verrassen is hier dus de techniek.

6. De raamklopper

Let ook op op de trein onderweg naar het festival. De raamklopper klopt op de buitenkant van het raam, terwijl een medeplichtige in de trein de kostbaarheden van het afgeleide slachtoffer steelt.

Zo blijven je spullen veilig

De veiligheidsdienst geeft ook nog enkele tips om je spullen veilig te houden.

Deel geen foto’s van je ticket op sociale media. “Zo vermijd je dat de streepjescode op je ticket gekopieerd en gebruikt wordt, waardoor je zelf niet meer naar binnen kan”, zegt Van Iseghem. “Ook is het handig om een locker te huren, waar je je kostbare spullen in bewaart. Let er wel op dat je de sleutel niet verliest.”

Neem zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee. “Neem enkel mee wat je echt nodig hebt tijdens het festival. Laat zeker geen waardevolle voorwerpen onbewaakt in je tent achter. Houd je tickets goed bij je en maak zoveel mogelijk gebruik van e-tickets.”

Gebruik zoveel mogelijk je bankkaart. “Als je toch cash geld wilt meenemen, kan je dit bewaren in een veiligheidstasje dat je onder je kledij draagt. Houd je bankkaart steeds bij je en leen die nooit uit, aan wie dan ook. Is je bankkaart toch gestolen? Contacteer dan zeker Cardstop (078 170 170) en meld dit bij de lokale politie. Op die manier worden je bankkaart en bankapps geblokkeerd, waardoor de schade beperkt kan worden.”

Stel overschrijvingen uit tot na het festival. “Gebruik je een bankapp? Zorg er dan voor dat anderen niet kunnen meekijken wanneer je de pincode ingeeft. Je stelt overschrijvingen naar je medefestivalgangers best uit tot na het festival. Dat is veiliger en zorgt voor meer plezier tijdens het event.”

Vergrendel je smartphone. “Zorg voor een goede smartphonevergrendeling zoals een pincode, vingerafdruk, wachtwoord of patroon”, raadt Van Iseghem aan. “Wanneer een slecht beveiligde smartphone wordt gestolen, kunnen de daders persoonlijke informatie vinden. Een goede smartphonevergrendeling kan helpen vermijden dat je gestolen toestel wordt gebruikt door anderen en kan dieven er zelfs van weerhouden je toestel te stelen.”

Noteer op voorhand de serienummers van waardevolle voorwerpen. “Via *#06# kan je het IMEI-nummer van je smartphone of tablet opvragen. Dit nummer heb je nodig om het toestel te blokkeren bij verlies of diefstal en bij de aangifte van diefstal aan de politie. Bewaar het dus goed.”

Wees waakzaam. “Meld verdachte handelingen aan de veiligheidsdiensten. Zie je een bankkaart liggen? Breng die meteen naar de aanwezige politie.”

Beeld Federale politie