Stefan Grielens (Vrij CLB Netwerk): ‘Laat kinderen met een snotneus alsjeblieft niet naar school gaan’

Nu al zorgt de omikronvariant voor meer besmettingen bij leerlingen in het secundair dan in het eerste trimester. Dat zegt Stefan Grielens (49), algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk, daags voor de heropening van de scholen. ‘Ik vrees voor gigantisch veel besmettingen op korte termijn.’

Na een extra lange kerstvakantie gaan de scholen maandag weer open. Met welk gevoel kijkt u daarnaar?

“Toch wel met een bang hartje. We monitoren het aantal besmettingen bij kinderen ook tijdens de vakantie: die stijgen nu al fameus. We verwachten toch een serieuze storm, hoor. Wat we ook zien: een heel schooljaar vonden de besmettingen vooral plaats in het lager onderwijs. Nu tijdens de vakantie ligt het aantal besmettingen bij leerlingen uit het secundair onderwijs al veel hoger dan tijdens het eerste trimester. ”

Hoe evalueert u dat eerste trimester?

“Heel wat van onze mensen hadden het idee dat we corona dit schooljaar rustig door de scholen zouden kunnen laten gaan doordat we de vaccinatiecampagne achter ons hadden. Mensen die echt risico lopen bij een besmetting, hadden de kans gehad om zich te laten vaccineren. ‘Waarom moeten wij dan nog contactonderzoek doen en kinderen in quarantaine plaatsen?’, vroegen mensen mij. Zeker bij onze CLB-artsen en -directies was er heel wat weerstand om die taak terug op te nemen.”

Lees ook Na de verlengde kerstvakantie nemen de scholen vandaag opnieuw de draad op. Toch is de situatie erg onzeker. Hoelang houdt het onderwijs stand tegen omikron? Zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk stijgt het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen en jongeren. Wat is er aan de hand? Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog

Waarom?

“Vorig schooljaar deden we dat contactonderzoek omwille van de kinderen. Ook al werden ze zelf niet zo ziek, niemand wil zijn ouders of grootouders besmetten en die in het ziekenhuis zien belanden. Maar bij het begin van het schooljaar was het gevoel bij onze medewerkers dat ze het niet meer deden voor de kinderen en (groot)ouders, wel voor zij die zich weigerden te laten vaccineren.

“Vanaf het begin van het schooljaar zagen we dan dat het aantal besmettingen was verschoven tegenover vorig jaar. In het secundair onderwijs was de situatie best onder controle. Maar in de lagere scholen zagen we dan dat het virus met een rotvaart de ronde deed. Dat was eigenlijk niet in te perken.”

Konden we die golf dan echt niet bedwingen?

“We hebben altijd gezegd dat de enige manier om dat te doen, is door in en buiten scholen maatregelen te nemen waardoor contacten tussen mensen veiliger verlopen of zelfs niet meer doorgaan. Ik denk dat de cijfers ons gelijk gegeven hebben: vanaf eind november lag de piek achter ons en kwamen er heel wat bijkomende maatregelen in de samenleving, denk maar aan de verplichting om weer thuis te werken. Dat heeft zijn impact gehad op het aantal besmettingen, ook in de scholen.”

Wat leert ons dat voor komend trimester?

“Dat als we willen dat scholen openblijven, we andere zaken in de samenleving niet te vroeg mogen lossen. Je moet dus keuzes maken: de scholen openhouden zal betekenen dat we voorzichtig moeten zijn in andere sectoren.”

Is dat nu het geval volgens u?

“We hebben vanuit de CLB’s samen met huisartsenvereniging Domus Medica een voorstel gedaan waarbij we het virus volledig zouden loslaten in de scholen. Uiteraard wilden we nog inzetten op ventilatie en het dragen van mondmaskers. Maar we wilden kinderen beschouwen als laagrisicocontact en klassen niet in quarantaine plaatsen vanaf vier besmettingen. In zo’n scenario zou iedereen met symptomen gewoon thuisblijven. De consequentie daarvan is dat je buitenschoolse contacten harder beperkt.”

“Dat is het uiteindelijk niet geworden. Wat nu voorligt, is een compromis. Ik vrees een beetje dat we op heel korte termijn met een gigantisch aantal besmettingen zullen zitten. Ook de maatregel om klassen te sluiten vanaf vier besmettingen: dat zal ervoor zorgen dat heel wat klassen terug in quarantaine zullen moeten. Dat zal opnieuw veel discussie geven over de vraag of het allemaal nog te organiseren valt.”

Waarvoor zijn de maatregelen eigenlijk bedoeld: om scholen open te houden of besmettingen voorkomen?

“We kunnen niet voorkomen dat er mordicus niemand besmet raakt. Als ik bijvoorbeeld biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) hoor: die zegt dat we allemaal eigenlijk een paar keer besmet moeten raken. Dan weten we dat besmettingen voorkomen onmogelijk is. Als we echt willen vermijden dat mensen het virus krijgen, kan dat enkel door te doen wat China doet: steden afsluiten. En zelfs daar lukt dat niet.

“Het punt is natuurlijk dat de omikronvariant minder ziek blijkt te maken. We moeten dit niet doen voor de gezondheid van de kinderen. Die gaan ooit allemaal omikron krijgen. Wellicht wij allemaal. Het enige waar het om gaat, is de vraag hoe we vermijden dat er zoveel mensen ziek worden dat er te veel mensen in het ziekenhuis belanden en het systeem daardoor overbelast raakt.”

Zullen deze maatregelen op scholen daarvoor kunnen zorgen?

“Gaan we met deze maatregelen alle besmettingen op scholen vermijden? Neen. Maar dat is ook de bedoeling niet. Ik denk wel dat de maatregelen zinvol zijn en ervoor kunnen zorgen dat er minder besmettingen zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet alles moet doen om strikt toe te kijken op goede ventilatie of correcte mondmaskerdracht. Maar we mogen scholen ook niet met de vinger wijzen als er besmettingen zijn, zeker gezien de nog besmettelijkere variant.”

Hadden we tijdens de schoolvakantie niet meer kunnen doen? Zoals het installeren van luchtreinigers in klassen met slechte ventilatie?

“Het verhaal van luchtreiniging: daar kan ik mij niet over uitspreken. Dat is voer voor experts. Dat we te lang over CO 2 -meters hebben gediscussieerd, staat wel buiten kijf. Op een gegeven moment werd het bijna een soort van fetisj: de ene wilde het wel, de andere niet. Het zou beter zijn geweest dat we daar het schooljaar mee gestart waren.”

Wat denkt u van de aanbeveling voor ouders om hun kinderen wekelijks te testen?

“(zucht) Tja. Het is een poging om het aantal besmettingen niet helemaal uit de hand te laten lopen. Anderzijds vrees ik toch dat het een beetje een symbool is: dat gaat niet het grote verschil maken. Ik vind dat er ook veel tegenstrijdige zaken over verteld worden: hoe moeten ze nu afgenomen worden? Wat met vals positieve resultaten? Ik ben maar een koele minnaar van die aanbeveling. Voor leerlingen lager onderwijs, tot daaraan toe. Bijvoorbeeld tot de vaccinatiecampagne daar afgelopen is.

“Het gaat daarenboven nog eens om gigantische bedragen. De oproep geldt voor alle 1,2 miljoen leerlingen, zowel in het lager als in het secundair. Stel dat je die allemaal wekelijks test met de goedkoopste test, spreken we over minstens 3,6 miljoen euro per week. Als je dat maandenlang wilt volhouden… De vraag zal ook zijn hoeveel ouders dat daadwerkelijk doen.”

Moeten scholen die taak niet op zich nemen, zoals in Oostenrijk of Duitsland gebeurt?

“Het moment dat je vindt dat dit nodig is om naar school te gaan, vind ik ook dat het gefinancierd zou moeten worden. Zeker in het basisonderwijs: daar geldt een maximumfactuur. We geven kinderen daar een balpen om naar school te gaan, waarom dan geen zelftest? Maar we vragen het ook aan kleuters en leerlingen secundair onderwijs. God ja, we vragen dat toch ook niet aan mensen die naar het werk gaan? Waarom wel bij deze groep leerlingen? Geen idee.”

De komende twee weken worden er nog 68.000 kinderen gevaccineerd. Wat zal de impact daarvan zijn?

“Dat er in het eerste trimester veel meer besmettingen waren in het basisonderwijs in vergelijking met het secundair onderwijs kunnen we volgens mij alleen verklaren door de vaccinaties. We hopen dan ook dat het vaccineren van de 5- tot en met 11-jarigen ook in het basisonderwijs tot minder besmettingen zal leiden. Jammer genoeg zal het effect daarvan pas binnen enkele weken zichtbaar worden.”

Met welk advies stuurt u ouders terug naar de schoolpoort?

“Wees iets voorzichtiger dan normaal bij kinderen die een snotneus hebben en houd hen thuis. Laat kinderen alsjeblieft niet naar school gaan als je twijfelt. Maar ook: probeer niet te panikeren. Bekijk het met gezond verstand.”