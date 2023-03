‘Steeds wanneer Rusland zich hier bemoeit, is het terug naar af’: over de volkswoede tegen de ‘Kremlin-wet’ in Georgië

Betogers met Europese vlaggen die molotovcocktails gooien naar de politie. De rellen in de Tbilisi doen denken aan het Maidanplein in Kiev, waar in 2013 onrusten uitbrak. De Georgiërs komen in opstand tegen een wetsvoorstel dat op Russische leest geschoeid zou zijn. Oost-Europa-kenner Ria Laenen (KU Leuven) schat de situatie in.

Er ligt een wetsvoorstel op tafel waarbij organisaties die meer dan 20 procent van hun budget uit het buitenland ontvangen zich bij de overheid moeten registreren als foreign agents. Waarom ligt dat zo gevoelig?

“De betogers zien het voorstel als een ‘importwet’ die door het Kremlin is geïnspireerd. In 2012 voerde Rusland al zo’n wet in. Eerst gold die wet enkel voor ngo’s, maar later is ze uitgebreid. Nu is de wet het instrument bij uitstek van het Kremlin om journalisten en activisten ‘onschadelijk’ te maken door ze te bestempelen als buitenlandse actoren.

“De Georgiërs komen nu massaal op straat omdat dit voorstel niet strookt met hun aspiraties om meer toenadering te zoeken tot de Europese Unie. De Georgische president Salome Zourabichvili heeft al aangekondigd dat ze een veto zal uitspreken. Maar in het Georgische systeem heeft de president niet zo’n sterke positie.”

Waar komt het wetsvoorstel, dat al in eerste lezing is goedgekeurd, eigenlijk vandaan?

“Dat is de grote vraag. Heel wat mensen beweren dat het wetsvoorstel op aansturen van Moskou op tafel is gekomen.De huidige meerderheidspartij Georgische Droom zou beïnvloed worden door Rusland. Die partij is opgericht door een Georgische oligarch (Bidzina Ivanishvili is een zakenman die zijn fortuin in Rusland vergaarde tijdens de turbulente jaren negentig, YV).

“Het leek er aanvankelijk op dat die partij meer opschoof richting democratie, maar nu neemt ze duidelijk een andere wending. Waar de huidige president na de verkiezingen in 2018 de steun van die partij kreeg, komen ze nu met elkaar in conflict.”

Wijzen de betogingen op een Maidan-moment voor Georgië? De beelden doen alleszins denken aan de protesten tien jaar geleden in de Oekraïense hoofdstad.

“80 procent van de Georgiërs ziet de toekomst van hun land binnen de Europese Unie, dat blijkt uit peilingen. De betogers geven aan niet te zullen opgeven tot het huidige parlement ontbonden wordt en er nieuwe verkiezingen komen. Maar we kunnen echt nog niet voorspellen hoe dit afloopt.

“Sinds de Russische invasie in Georgië van 2008 probeert het land zich uit de Russische invloedssfeer los te rukken. Voor Moskou is die invasie een interessante repetitie geweest voor wat het nu in Oekraïne doet. De Russen zijn ermee weggekomen zonder veel internationale reacties of sancties te incasseren. Maar door de oorlog in Oekraïne staan de zaken in Georgië nu nog meer op scherp. ”

Na de invasie in Oekraïne vroeg Georgië EU-lidmaatschap aan. Oekraïne en Moldavië kregen de status van kandidaat-lidstaat, Georgië niet. Hoe is dat onthaald?

“Dat was natuurlijk een grote teleurstelling. De Georgiërs vonden dat die twee andere landen wel heel makkelijk die status kregen. In Moldavië speelt eigenlijk hetzelfde: het land is al jaren een doelwit van het Kremlin. Moldavië heeft nu ook een expliciet pro-Europese vrouwelijke president, wat Rusland niet bevalt.”

Tegelijk zijn er nog enorme uitdagingen. De rechtstaat in Georgië voldoet niet aan de Europese normen.

“Zeker, vorige maand kwamen betogers nog op straat om de vrijlating van oud-president Mikheil Saakashvili te eisen omdat zijn mensenrechten worden geschonden.

“Er zijn heel wat elementen die erop wijzen dat de democratie in Georgië nog niet verworven is. Precies daarom zijn er Europese projecten nodig om het democratische stelsel in het land te versterken. Wat we ook zien: telkens wanneer Rusland zich bemoeit met de politiek gaat het terug naar af.”

Het Kremlin zou ook plannen gehad hebben om de regering in Moldavië omver te werpen. Klopt dat?

“Dat weet ik niet, maar het verbaast me alleszins niet. In Moldavië bestaat dezelfde tweespalt als in Georgië. Alle verkiezingen van de voorbije jaren gingen eigenlijk tussen de keuze voor Rusland of voor Europa. Tegelijk is Moldavië nog erg afhankelijk van Rusland voor zijn energiebevoorrading. Dan is er ook nog het conflict over Transnistrië (een oostelijke regio aan de grens met Oekraïne die zich in 1990 met Russische steun onafhankelijk heeft verklaard, YV).

“Zolang de spanningen rond dat gebied, waar Russische soldaten zijn gelegerd, om de haverklap oplaaien, is het uitgesloten dat Moldavië bij de EU of bij de NAVO komt. Het lijkt zelfs een doelbewuste strategie van het Kremlin om zulke conflicten in een quasibevroren toestand te houden omdat het zo de toekomst van de betrokken landen kan hypothekeren.”

Zo’n bevroren conflict wordt wel vaker genoemd in de toekomstscenario’s voor Oekraïne.

“Ja, dat klopt. Ik ben niet zo’n voorstander van de term ‘bevroren’, omdat die impliceert dat alles stabiel is. Ik vind dat een verkeerde voorstelling, want het kan steeds weer opflakkeren. Maar we zijn in Oekraïne allicht ook voor vele jaren zoet.”