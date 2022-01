Steeds minder fruitwinkels, steeds meer fastfood: voeding in buurt van scholen maakt kinderen zwaarder

De zogenaamde ‘voedselomgeving’ rond scholen is tussen 2008 en 2020 een pak ongezonder geworden. Heel wat traditionele winkels zoals groentewinkels en bakkers in de buurt zijn in die periode verdwenen, terwijl het aantal fastfood-, afhaal- en bezorgrestaurants net steeg.

Sciensano keek voor het onderzoek naar de omgeving van meer dan 3.000 basisscholen en bijna 1.200 secundaire scholen. Gemiddeld heeft een basisschool in Vlaanderen 3,8 gemakswinkels (kleine supermarkten met een beperkter, doorgaans ongezonder aanbod) en 6,3 fastfood- afhaal, of bezorgrestaurants binnen een afstand van 1 kilometer. Bij secundaire scholen gaat het zelfs om het dubbele (7.6 en 12.7 respectievelijk). Wat ook opvalt: in grote Vlaamse steden is de voedselomgeving rond scholen duidelijk ongezonder.

De aanwezigheid van fastfoodrestaurants en gemakswinkels rond scholen heeft ook een impact op de gemiddelde Body mass index (BMI) van schoolkinderen tot 12 jaar. Concreet: hoe meer fastfood-, bezorg- of afhaalzaken er zijn binnen 500 meter wandelafstand van de schoolingang, hoe meer scholieren tussen 6 en 12 jaar met overgewicht kampen.

“Onze studie toont aan dat een hogere concentratie van ongezond voedingsaanbod rond scholen de gewichtsstatus van onze jeugd negatief beïnvloedt”, zegt onderzoeker Vincent Smets. “Het is dus belangrijk om inzake preventie in te spelen op zowel gezonde voedingskeuzes als een gezonde voedselomgeving.”

De onderzoekers stellen daarom verschillende maatregelen voor: de openingsuren van ongezonde voedingsverkooppunten in de schoolomgeving beperken, of die verkooppunten verplichten om een minimum aanbod van gezonde voeding aan te bieden.