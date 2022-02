Steeds minder coronapatiënten in de ziekenhuizen: bekijk de meest recente coronacijfers

Besmettingen

Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus is in de periode van 7 tot 13 februari met 45 procent gedaald, tot gemiddeld nog 14.492 per dag.

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen in de laatste week van het overzicht elke dag lager ligt dan op de correspondeerde dag een week eerder. Op maandag 7 februari werden 27.401 besmettingen geregistreerd en dat was het hoogste cijfer in de recentste reeks. Een week eerder was dat hoogste cijfer nog 50.005 (31 januari).

Opgelet: in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting wel drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Ook het gemiddelde aantal tests blijft dalen, tot 53.636 in de periode van 7 tot 13 februari. Dat is 29 procent minder dan in de week ervoor. Over de hele pandemie werden inmiddels 31.257.877 tests uitgevoerd.

De positiviteitsratio lag tussen 7 en 13 februari op 30,3 procent. Dat is een daling van 8,6 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal is gezakt tot 0,86 (-6 procent). Dat is onder de 1, wat betekent dat de epidemie momenteel aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft ook verder dalen. De jongste zeven dagen ging het gemiddeld om 252,6 opnames, een daling met 20 procent.

Er lagen woensdag nog 3.352 mensen in het ziekenhuis (-18 procent). Op de afdelingen intensive care liggen nu nog 353 patiënten, een daling met 18 procent.

Overlijdens

Het aantal overlijdens blijft wel nog stijgen. In de periode van 7 tot 13 februari waren er dagelijks gemiddeld 44,9 overlijdens, een toename met 5 procent.

Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land 29.832 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Vaccinaties

9.192.153 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het coronavaccin, dat is 79 procent van de volledige bevolking. 8.994.224 mensen zijn al volledig gevaccineerd, of 78 procent van de volledige bevolking. 6.847.014 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 59 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.645.937 inwoners minstens deels gevaccineerd: 84,86 procent van de volledige bevolking. 5.526.389 onder hen zijn volledig ingeënt: 83.07 procent van de hele bevolking. 4.521.428 Vlamingen kregen al een boosterprik, of 67,96 procent van de volledige bevolking.