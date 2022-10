Steeds meer warme bakkers gooien de handdoek: ‘Velen werken met verlies of komen amper rond’

Warme bakkers hebben het moeilijker dan ooit. Door de hoge energie- en grondstoffenprijzen staat het water hen aan de lippen. Vooral bakkers die tegen hun pensioen aanlopen, geven er vroegtijdig de brui aan. Ook de bikkelharde concurrentie van supermarkten en het gebrek aan jonge overnemers spelen de bakkers parten.

De federatie Bakkers Vlaanderen zal pas na Nieuwjaar, wanneer bakkers hun lidgeld betalen, weten hoeveel bakkers niet meer actief zijn. “Maar het aantal bakkers dat met verlies werkt of amper rondkomt, is groot”, weet voorzitter Eddy Van Damme. “Ik heb van bakkers gehoord die voor de periode maart tot augustus maar liefst 55.000 euro opleg moesten betalen voor elektriciteit en gas. Voor vijf maanden, dat is toch ongehoord? We proberen bij de overheid steun te krijgen, zo niet zullen nog meer bakkers de handdoek in de ring gooien.”

Vorige maand trok Van Damme met een bakfiets vol lege brooddozen naar premier Alexander De Croo (Open Vld) om de problematiek van de bakkers aan te kaarten. “Indien we niet snel steun krijgen, wordt het rampzalig. De Vlaamse regering heeft een steunmaatregel uitgewerkt, maar om daar beroep op te kunnen doen, moet je aan de ene kant een goed draaiend bedrijf zijn, maar mag je anderzijds geen winst hebben gemaakt. Hoe kan je aan beide voorwaarden voldoen? Bovendien moet je een vennootschap zijn en komen eenmanszaken niet in aanmerking. We denken dat die steun slechts een druppel op een hete plaat wordt.”

Prijsplafond

Intussen vestigt de bakkersfederatie haar hoop op het vorige week aangekondigde Europese prijsplafond voor gas, vermits de meeste bakkersovens op gas werken. “Nu er binnen Europa eensgezindheid is, hopen we dat de energieprijzen stabiliseren en dat we opnieuw naar normale prijzen gaan, zodat bakkers die een buffer hebben alsnog kunnen overleven. Maar blijven de prijzen op het niveau van september, dan zullen veel warme bakkers noodgedwongen de deuren sluiten.”

Van Damme wijst erop dat voornamelijk bakkers die over enkele jaren met pensioen zouden gaan er nu vroegtijdig de stekker uit trekken. “Als je verlies maakt en je moet je spaargeld aanspreken, kan je er beter nu mee stoppen.” Maar bakkers kampen met wel meer problemen dan de hoge energie- en grondstofprijzen.

Bakkers krijgen het alsmaar moeilijker om het hoofd boven water te houden. Naast de torenhoge energie- en grondstoffenprijzen lijden ze onder de bikkelharde concurrentie van de supermarkten. Beeld Wannes Nimmegeers

Broodpromoties in supermarkt

Tussen 2009 en 2020, dus voor de energiecrisis en voor de oorlog in Oekraïne, zakte het aantal warme bakkers in ons land met 16 procent. In 2018 waren er in ons land duizend warme bakkers minder dan in 2009. In die periode verdwenen elke week twee warme bakkers. In 2021 telde Vlaanderen nog 2.708 warme bakkers, in 1994 waren dat er nog ruim 4.000.

Verklaringen daarvoor moesten vooral gezocht worden in het nachtwerk en de vele werkuren die jongeren afschrikken, de afgenomen bereikbaarheid van dorps- en stadscentra en de parkeerproblemen op die plaatsen, het feit dat weinig jongeren voor de stiel opteren, maar vooral de concurrentie van de supermarkten.

“Telkens als wij in de media komen om aan de alarmbel te trekken, zal een supermarktketen zoals Albert Heijn twee broden gratis bij een pot choco geven of zal Colruyt twee broden aanbieden voor 2 euro. De supermarkten gebruiken brood als lokmiddel, omdat elke consument de prijs van een brood kent. Met dergelijke promoties lokken supermarkten klanten, omdat ze weten dat die niet enkel brood zullen kopen, maar ook zaken waarvan ze de prijs niet kennen. Op die manier maken de supermarkten de bakkers dood. Ook industriële bakkerijen staan met het water aan de lippen.”